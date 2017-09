Na Univerzitetu u Banjaluci počinje treći upisni rok

Na Univerzitetu u Banjaluci danas je počelo prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini u trećem upisnom roku, kao i za upis u prvu godinu drugog i trećeg ciklusa studija u drugom upisnom roku.



Na fakultetima je za upis na prvi ciklus studija ostalo ukupno 990 mjesta, na drugi 1.119, te na treći 138 mjesta.

Prijavljivanje kandidata trajaće do 22. septembra. Polaganje prijemnog ispita biće organizovano 25. septembra, a na Akademiji umjetnosti kandidati će prijemni polagati 25, 26. i 27. septembra. Rezultati konkursa biće objavljeni do 27. septembra do 14.00 časova, a upis primljenih kandidata biće obavljen do 2. oktobra.

(Nezavisne)