Na ulazu u BiH u Gradišci čeka se duže od jednog sata VIDEO

Na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u BiH čeka se duže od sat, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su od 30 do 45 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.



Vozače iz AMS mole za strpljenje i da se pravovremeno informišu o stanju na pojedinim prelazima, kao i da razmisle o korišćenju manje frekventnih graničnim prelaza.

Zbog radova u Crnoj Gori, na graničnom prelazu Klobuk (Ilino Brdo-Vilusi) saobraćaj se obustavlja od 9 do 11 i od 13 do 15 čaova, a na graničnom prelazu Deleuša (Deleuša-Vraćenovići) od 11 do 14 časova.

Zbog radova koji još traju na području Hrvatske, povremeno se na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja formiraju duže kolone vozila.

Duža čekanja na obavljanje granične kontrole mogu se očekivati posebno tokom praznika i turističke sezone.

Kako bi se izbjegle neugodnosti i problemi na granicama, iz AMS savjetuju putnicima da provjere sve dokumente, posebno ukoliko su tokom protekle dvije godine bili ukradeni, izgubljeni ili poništeni, da provjere vrijede li im putni dokumenti, lična karta ili pasoš.

“Prije putovanja provjerite stanje na graničnim prelazima i izaberite granične prelaze na kojima je manja gužva ili putujte u vrijeme kad se ne očekuje gužva, izbjegavajte putovanje tokom vikenda, budite strpljivi i slijedite uputstva granične policije”, preporučuju iz AMS Republike Srpske.

(Srna)