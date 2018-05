Na travnjaku Bijele kuće nastale velike rupe VIDEO

Novinar mreže “Glas Amerike” Stiv Herman primjetio je velike rupe koje su nastale na travnjaku Bijele kuće, u blizini prostorije za medije, prenosi portal “Indeks.hr”.

Stiv Herman je prvu rupu koju je primjetio opisao kao pravi ponor.

“Rupa se vidno povećala između nedelje i ponedeljka”, izjavio je Herman. “Sada je duža od 30 centimetara. I drugi ponor otvorio se odmah uz prvi”.

Odmah nakon njegove objave na društvenim mrežama rupe su prekrivene.

This week I’ve been observing a sinkhole on the @WhiteHouse North Lawn, just outside the press briefing room, growing larger by the day. pic.twitter.com/BsFUtxFqpB

— Steve Herman (@W7VOA) May 22, 2018