Na sudu opisala kako ju je Marković palicom prebio u garaži

U Okružnom sudu Banjaluka danas je počelo suđenje bivšem direktoru Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Slobodanu Markoviću (57) zvanom Deba iz Banjaluke, optuženom za pokušaj ubistva Biljane Keserović.

Prema optužnici, Marković je detaljno isplanirao napad na Banjalučanku i proveo ga u djelo 5. decembra 2016. u garaži ispod “Malbašićeve” zgrade u centru grada. Keserovićeva je brutalno pretučena i izudarana drvenom palicom, a život joj je spasen zahvaljujući advokatu Darku Kremenoviću i ložaču Nemanji Čigojeviću.

Šokantno svedočenje žrtve pred sudskim vijećem danas je otkrilo svu brutalnost napada za koji još nije utvrđen jasan motiv.

– Udario me drvenom palicom u glavu i pala sam na bok. Pokušala sam da ustanem, ali me udario opet, i tako nekoliko puta, po glavi i tijelu. Zatim me uhvatio rukama i pokušao ugurati na zadnje sjedište auta, ali nisam mu dozvolila. Nakon toga me odvukao do gepeka, ali ni to mu nije uspjelo – ispričala je žrtva dodavši kako udarci palicom nisu prestajali, te da je bila sva oblivena krvlju.

U trenucima kada je izgubila svaku nadu, u pozadini se pojavio ložač u zgradi Čigojević, koji je zagalamio na nasilnika, pa je Marković krenuo da bježi. Identitet napadača vjerovatno nikada ne bi ni bio utvrđen da ga na izlazu nije sačekao Kremenović.

– Kao i svako drugo jutro, sa suprugom sam krenuo na posao oko 7.15. Ulazeći u auto čuo sam ženske povike koji su dolazili iz garaže, ali nisam ih mogao locirati. Kako sam se autom približavao izlazu tako su krici postajali sve jači, da bih na kraju zaustavio auto – prisjetio se Kremenović.

Ubrzo je primjetio čovjeka kako bježi prema izlazu. Pomjerio je auto da bi svoju suprugu smjestio na sigurno, a onda je sačekao Markovića i upustio se u borbu sa njim u kojoj je, kako priznaje, bilo više udaraca.

– Držao je ruku u džepu i govorio kako ima pištolj i da će me ubiti. Pokušavao sam ga smiriti, ali nisam uspio – djelovao je izbezumljen. Nije bilo svejedno, verujte, ali sam se borio sa njim, razmjenio par udaraca i na kraju ga savladao do dolaska policije – ispričao je Kremenović.

