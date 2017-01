Na snagu stupile rigorozne kazne u saobraćaju

Ukoliko pričate na mobilni telefon ili imate slušalice u ušima dok prelazite ulicu, rizikujete da vam policajac naplati kaznu od 40 KM.



Ista kazna očekuje vozače koji na prednjem sjedištu voze pijanog suvozača.

Ovo su neke od novina Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH koji donosi rigorozne kazne za saobraćajne prekršaje.

Kazne od 400 do 1.000 KM predviđene su vozača koji vozi sa preko 1,5 promila alkohola u krvi ili odbije alkotestiranje. Isto toliko platiće vozači koji prekorače brzinu više od 30 kilometara na čas, prevoze djecu do 12 godina na prednjem sjedištu, voze bez položenog vozačkog ispita ili ako je istekla registracija vozila duže od 30 dana.

Uz navedene novčane kazne ide i zabrana vožnje od dva do šest mjeseci, kao i dva kaznena boda.

– Prekoračenje brzine do deset kilometara na čas se toleriše, dok je za vozače koji u naseljenom mjestu voze preko 70, do 80 kilometara na čas predviđena kazna od 100 do 300 KM, a za prekoračenje brzine od deset do 20 kilometara na čas kazna je od 50 do 250 KM – kaže Milija Radović, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS.

Za one koji voze sa manje od 1,5 promila alkokola u krvi kazna je od 100 do 300 KM.

– U istom rasponu kazna je predviđena za korištenje mobilnog telefona u vožnji, ako vozač koristi uređaje za ometanje radara, kao i za nevezanje pojasa tokom vožnje te odbije li vozač vanredni tehnički pregled vozila – naveo je Radović.

Bicklisti više nemaju obavezu da nose zaštitnu kacigu, osim za dijete do osam godina, koje se prevozi na biciklu i za koje mora da postoji posebno sjedište. – Takođe, zdravstvene ustanove koje liječe vozača od neke bolesti ili povrede obavezne su da obavjeste policiju kako bi im privremeno bila oduzeta vozačka dozvola – kaže Radović.

U Agenciji smatraju da su uz visoke kazne za poboljšanje bezbjednosti u saobraćaju neophodne i kampanje za podizanje svjesti građana.

– Bitno je da bude što više kontrola, jer ako neko stalno krši propise i nikada ne bude sankcionisan sigurno neće promijeniti svoje ponašanje. Plati li jednom ili dva puta visoku kaznu razmisliće da li će opet svjesno da napravi saobraćajni prekršaj – kaže Radović.

On podsjeća da će efekat novih propisa u saobraćaju smanjiti mogućnost koju daje Zakon o prekršajima – da se kazna prepolovi ako se plati u roku od osam dana.

– Bar su kazne za saobraćajne prekršaje povećane. Ranije su bile skoro simbolične – ističe Radović.

On naglašava da je u 50 odsto teških saobraćajnih nesreća uzrok neprilagođena brzina i vožnja pod uticajem alkohola.

Novi znak za naselje

Uvodi se novi saobraćajni znak za naselja.

– Tamo gdje stoji taj znak znaće se da je ograničenje 50 kilometara na čas, a kada je ovaj znak precrtan prestaje organičenje. Vozači su često bili zbunjeni i nisu znali dokle traje ograničenje u naseljima – kaže Radović.