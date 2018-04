Na škotskom ostrvu pronađeni otisci stopala dinosaurusa FOTO/VIDEO

Na desetine rijetkih otisaka koji pripadaju dinosaurusima napravljenih prije 170 miliona godina pronađeni su na škotskom ostrvu Skaj, saopštili su danas naučnici.

Pronalazak je važan u svjetskim razmjerama, jer predstavlja rijetki dokazni materijal iz perioda srednje jure, iz koga postoji tek nekoliko fosilnih lokaliteta, naveo je Geološki univerzitet u Edinburgu na svom veb-sajtu.

„Što više pretražujemo ostrvo Skaj, to više otisaka nalazimo“, izjavio je Stiv Brusejt sa univerziteta.

Pronađeni otisci pripadali su sauropodima i terapodima iz sredine perioda jure. Na ovom lokalitetu pronađena su dva tipa dinosaurusa – pripadnici dugovratog brontosaurusa i Ti-reksa sa oštrim zubima.

(RTS, foto twiter)