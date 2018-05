Na računu UIO BiH blokirano 97 miliona KM od akciza

Na računu Uprave za indirektno oporezivanje BiH leži beskorisnih 97 miliona maraka, jer entitetska ministarstva finansija ne mogu da se dogovore oko podjele sredstava.

Ministarstvo finansija Federacije BiH traži da se njihov procenat od akciza poveća sa 59 na 64 odsto, jer tvrde da troše više goriva nego u Republici Srpskoj.

Predsjednik Upravnog odbora UIO i ministar finansija i trezora BiH, kaže da je danas na sastanku sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj bio primoran da im objašnjava zašto se sredstva “kisele” iako su već odavno trebala biti u opticaju.

“Ne stanuje konkretan problem u mom dvorištu, ali sam žalostan što smo prošli sve to, da novac stoji, da će doći obaveze, i da će se onda vjerovatno svi osvijestiti, da to više nije stvar politike, nego da činimo loše jedni drugima. To sam ponovio predstavnicima EBRD-a”, rekao je Vjekoslav Bevanda, predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Zoran Tegeltija, ministar finansija Srpske, danas je bio bez komentara o blokiranom novcu od akciza. Iz federalnog resora finansija kažu da se sredstva dijele po Pravilniku kojeg donosi Upravni odbor UIO, i da bez dogovora o njemu, nema ni raspodjele sredstava.

Izmijenjeni zakon o akcizama je na snazi od 1. februara ove godine, i od tada se od povećane posebne putarine za izgradnju auto-puteva i rekonstrukciju ostalih puteva u BiH svakog mjeseca na poseban podračun UIO slijeva 30-ak miliona maraka.

“Kad je u pitanju raspodjela ovih sredstava od putarine, ranije je postojala privremena odluka o raspodjeli tih sredstava, kada je ta putarina iznosila 0,10 KM po litri derivata koji se proda na tržištu, i prema toj privremenoj odluci, Uprava je ta sredstva dijelila na način da je Federacija dobijala 59 odsto, Republika Srpska 39 odsto, i Brčko distrikt 2 odsto”, rekao je Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

“Autoputevi Republike Srpske”, koji su se nadali da će dobiti sredstva za otplatu kredita i izgradnju novih dionica moraće još da pričekaju sa svojim planovima. Ono što trenutno dobijaju od putarina je dovoljno samo da pokriju tekuće troškove. Direktor preduzeća kaže da i kolege iz “Autocesta FBiH” imaju sličan problem.

“Bilo bi šteta, najblaže rečeno šteta, da budemo primorani da idemo u neka dodatna kratkoročna zaduženja kod komercijalnih banaka i stvaramo dodatne troškove, nepotrebne, a da novac koji je već prikupljen od strane građana, da stoji sa strane na kameri i da se ne koristi”, navodi Dušan Topić, direktor JP “Autoputevi Republike Srpske”.

Na posljednjem sastanku Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, u ponedjeljak, nije bilo konsenzusa ministara finansija ni o jednom od tri ponuđena prijedloga o podjeli novca od povećanih akciza. Dok se ministri ne dogovore oko procenata, sredstva će i dalje biti zamrznuta.