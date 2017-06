Na Putina pokušano pedesetak atentata?

Putin: Ne odobravam postupke Snoudena ali on nije izdajnik VIDEO

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je sa američkim rediteljem Oliverom Stounom o broju pokušaja atentata na njega i o tome da je od bivšeg kubanskog lidera Fidela Kastra tražio savjet kako da preživi napad.

Stoun je tokom razgovora sa Putinom rekao da je čuo da je na ruskog predsjednika bilo pedesetak napada, što on nije osporio.

“Mislim da nije bilo toliko napada kao na Kastra, ali da ih je bilo pedesetak”, kaže Stoun.

Putin je odgovorio da je na tu temu vodio i razgovor sa Kastrom.

“Kastro me je pitao da li znam zašto je i dalje živ, uprkos tolikom broju pokušaja atentata. Rekao je da je to jer lično sarađuje sa obezbjeđenjem”, istakao je ruski predsjednik.

On je naglasio da on obavlja svoj posao, a pripadnici obezbjeđenja svoj, te da je to za sada uspješna saradnja.

Kastro, koji je preminuo u 90. godini, rekao je da je na njega pokušano više od 600 atentata.

Objavljeni razgovori Putina i Stouna dio su specijalnog dokumentarnog projekta pod nazivom “Razgovori sa Putinom” čija je premijera zakazana za 12. jun na američkoj mreži “Šoutajm”.

