Na prodaju pet hotela na Jahorini

Menadžment Olimpijskog centra “Jahorina” mogao bi ponuditi na prodaju pet hotela iz svog turističkog kompleksa s ciljem poboljšanja poslovanja, a konačna lista objekata, koji će biti ponuđeni kupcima, biće poznata idućeg mjeseca.

Najvjerovatnije će na prodaju biti ponuđeni hoteli “Bistrica”, “Košuta”, “Jahorina”, “Partizan” i “Koran”.

Ministar trgovine i turizma RS Predrag Gluhaković juče je rekao da je dogovaran koncept rješavanja problema Olimpijskog centra kako bi bili stvoreni uslovi da devastirani objekti budu dokapitalizovani i na kraju privatizovani, a dobijeni novac usmjeren u osnježavanje.

“Zadatak je na menadžmentu “Jahorine” da predloži Vladi RS šta dalje. Devastirani objekti sada su beskorisni, ali oni imaju svoju vrijednost. Tražimo od menadžmenta da u roku od 30 dana dostavi Vladi sve informacije. Zajedno sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS radimo na uknjiženju spornih objekata”, kazao je Gluhaković.

Dodao je da je, prema podacima koje su dobili od Olimpijskog centra, riječ o hotelima “Bistrica”, “Košuta”, “Jahorina”, “Partizan” i “Koran”.

“Neki objekti se mogu pretvoriti u reprezentativne. Nama je cilj da svi objekti koji se ne koriste stave u funkciju i da ih prodamo ili privatizujemo”, rekao je Gluhaković.

Vršilac dužnosti direktora “Jahorine” Goran Brčkalović rekao je da za pomenutih pet hotela postoje i sudski sporovi.

“Moramo prvo riješiti taj problem. Nastajaćemo da sve informacije dostavimo Vladi RS u predviđenom roku”, kazao je Brčkalović i dodao da će za vještačko osnježavanje biti potrebno 15 miliona KM.

Olimpijski centar “Jahorina” prošlu godinu završio je u minusu od 4,35 miliona maraka, dok je akumulirani gubitak ovog preduzeća dostigao 21,12 miliona maraka.

Opozicija

Komentarišući izjave opozicije da Vlada RS prodaje “Jahorinu”, Predrag Gluhaković je rekao da su to njihove predizborne priče i obmanjivanje javnosti.

“Svi su oni bili u mogućnosti da urade ovo što mi sada radimo. Ti objekti nisu od juče devastirani. Tolike godine su bili tu i nisu ništa uradili. Mi sada želimo da to kapitalizujemo i pretvorimo “Jahorinu” u reprezentativan centar. To što oni tvrde nije dobra poruka ni građanima. To govori o njima. Mi idemo dalje i nećemo stati”, rekao je Gluhaković.

