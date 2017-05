Na prodaju kuća Pave Radana, u planu rušenje

U Ulici Pave Radana na prodaju je kuća u kojoj je živio i radio Pavo Radan. Svjedok nekadašnjeg vremena, mermerna tabla sa uklesanom petokrakom na vrhu i tekstom ispod, takođe je na bubnju.

Kako je vlasnik, odnosno prodavac rekao u telefonskm razgovoru, kuća je jednospratnica, dimenzija 9×9 m2. Očekuje promjenu regulaciono plana i tvrdi da će se na tom mjestu najvjerovatnije isplanirati zgrada sa nekoliko spratova.

To kaže povećava cijenu kuće, ali ne mijenja cijenu koju on traži za nju. Naime on i dvije sestre žele novac, a spremni su bar prema onome što je nama rekao u telefonskom razgovoru da je proda za 400 hiljada KM.

Ukupno sa kućom tvrdi prodaje se 415 m2 zemlje. Kupci koji su ga do sada kontaktirali, kaže prvo pitaju, da li se kuća može srušiti. On tvrdi da može i da će novi regulacioni plan te njegove tvrdnje i da potvrdi.

Na spomen ploči piše: U ovoj zgradi je živio i radio Pavao Radan, dugogodišnji rukovodilac partijske organizacije, Mjesnog međustrukovnog odbora, klasno-borbenih radnika.

(blmojgrad.com)