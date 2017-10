Na pomolu nova blokada NSRS, opozicija ima tri uslova

Ako se ne poništi odluka o razrješenju Glavnog revizora opozcija će sutra ponovo blokirati Narodnu skupštinu.

Traže dopunu dnevnog reda kako bi se osim slučaja revizor raspravljalo i o dešavanjima na poslednjoj sjednici. Ako vladajući prihvate spremni su da se vrate u skupštinske klupe, u suprotnom prijete blokadom. Žele kažu da zaustave vlast u pokušaju da imenuju vršioca dužnosti Glavnog revizora i poručuju da nema rasprave o izvještaju dok ne dođe Duško Šnjegota.

“Očito da je došlo do blokade rada jedne institucije, vrlo važne institucije, i da je jedino rješenje upravo to stavljanje odluke van snage. Ukoliko se to ne prihvati očekujemo minimalno da se tačka dnevnog reda ‘Konsolidovani izvještaj’ povuče sa dnevnog reda. Ukoliko to ne uradi vladajuća struktura onda je to nešto što je silovanje zakona i mi ćemo sigurno tada blokirati rad skupštine”, kazao je Zdravko Krsmanović, poslanik NDP-a u NSRS.

“Prethodno je pitanje dešavanja na 21. sjednici. Znači nema 22. sjednice nema razmatranja bilo čega dok se ne vratimo na 21.Znači nije riječ o blokadi bilo kakvoj, ako oni ne prekinu kršenje Ustava, zakona i poslanika mi prekidamo održavanje sjednice”, rekao je Adam Šukalo, poslanik Kluba PDP-a u NSRS.

Na pitanje “kako” u opoziciji ne otkrivaju taktiku pa nije jasno da li će ponovo okupirati govornicu ili su smislili nešto drugo. Za njihove zahtjeve vladajući neće ni da čuju pa se već nazire nova drama na sutrašnjoj sjednici. Šef kluba SNSD-a kaže da će se sjednica održati sa ili bez opozicije, a uvjerava da i rasprava o izvještaju Glavnog revizora može proći bez predlagača.

“Očito da je tu bilo došaptavanja opozicije sa glavnim revizorom. Oni idu na blokadu makar mi legli pa se valjali ovdje u Narodnoj skupštini. Međutim, moram ih razočarati i da im prije kolegija, koji je sutra u Narodnoj skupštini, jasno i glasno poručim – nema od toga ništa”, izjavio je Radovan Višković, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Da zahtjevi opozicije neće proći jasno je bilo već danas tokom sjednice Odobra za bezbjednosti. Propao je i pokušaj predsjednika Milanaka Mihajlice da na odboru izglasa javno saslušanje ministra policije, jer čim je rekao šta hoće stolice vladajućih ostale su prazne. Četiri člana odbora iz SNSD-a i DNS-a napustila su sjednicu pa za njeno održavanje nije bilo kvoruma.

“Potpuno je jasno da ne žele raspravu, više ne samo u Narodnoj skupštini o pitanjima koja smo obavezni da raspravljamo, nego evo sada i na nadležnim skupštinskim odborima”, kazao je Mihajlica.

Od članova odbora iz reda vladajuće većine pred kamere je stao jedino SNSD-.ov Drago Kalabić i poručio da se sa SNSD-om o napuštanju sjednice nije dogovorio. Izašao sam zato što na sjednicu nije došao Ministar Lukač da rapsravljamo o tenderu za nove uniforme, kaže Kalabić.

“To nema veze ni sa stavom SNSD-a niti sam se ja sa njima bilo šta dogovarao. Sjednica bez ministra gubi smisao. Ja sam ga na početku pitao jeste li to dogovorili? Ima li ministra na sjednici? Nema – doviđenja prijatno”, komentarisao je Kalabić.

Odbor za bezbjednost tako nije rapsravljao ni o redovnim tačkama koje su na dnevnom redu sutrašnje sjednice. Osim rasprave o prisustvu policije i slučaju revizor, opozicija namjerava da ponudi i svoju verziju rezolucije o vojnoj neutralnosti.