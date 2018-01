Na Olivera Ivanovića pucano iz heklera?

Kako „Alo!“ saznaje, na Olivera Ivanovića, lidera kosovskih Srba, pucano je iz „heklera“, a ne iz „duge devetke“, kako navode prištinski mediji i njihovi organi istrage!

Prema saznajima lista, glavni cilj plasiranja lažne priče o vrsti oružja iz kojeg je pucano na Ivanovića jeste da se zločin predstavi kao mafijaški obračun, a za taj zločin okrivi Srbija!

Saznanja, navodi list, potvrđuje i funkcioner SNS-a Vladimir Đukanović.

“Malo sam se konsultovao sa ljudima koji su stručnjci u toj oblasti i priča da je on ubijen iz pištolja M70A, poznatijeg kao „duga devetka“, i da je iz tog pištolja ispaljeno čak šest grupisanih metaka u gornji dio tijela, od kojih su dva ostala u samom tijelu, potpuno je nemoguća jer se radi o poluautomatskom pištolju. Pri tom kažu da je korišćen prigušivač, a na taj pištolj je nemoguće staviti prigušivač, teoretski može da se stavi, ali onda mora da se napravi duža cijev i to mora fabrički da se uradi. Sigurno je da se pominje „duga devetka“ samo zato što to oružje najviše koriste kriminalci na ovim prostorima. Teoretski je nemoguće da se ispuca šest uzajamnih hitaca iz tog pištolja ukoliko nije pucao neki Džeri Mićulek, koji puca u svjetskom rekordu od 12 metaka za tri sekunde”, kaže Đukanović.

“Ono što je, po mom mišljenju, realnije jeste to da je Oliver upucan iz „heklera“ koji ima integrisan prigušivač i koji je automatski. A budući da je ispaljeno šest metaka odjednom i na taj način, jasno je da se radi o vrhunski obučenom pucaču. Teško možete imati kriminalca takvog ranga, prije će biti da je riječ o vrhunskom specijalcu koji je radio negdje”, pojašnjava Đukanović.

Vojni analitičar Miroslav Lazanski takođe je uvjeren da je sasvim moguće da je ubica koristio „hekler“.

“Moguće je da je Ivanović ubijen „heklerom“, ali je moguće i da je usmrćen „dugom devetkom“ jer postoje različite vrste tog pištolja. Mi ništa ne znamo, ni da li je ubica pucao iz automobila u pokretu, ni da li je izašao iz auta i, što kažu mafijaši, overio Olivera, ni da li je nakratko zaustavio atomobil, pa pucao kroz prozor. Ubica je bio dobar strijelac, to je sigurno, ali ne znamo da li je došlo do rasipanja vatre, da li na zgradama okolo ima tragova, odnosno metaka koji su promašili žrtvu. Činjenica jeste da je ubica vjerovatno bio vrlo blizu Olivera, da mu je prišao na metar-dva i pucao. Ima mnogo nejasnoća, a mnogi upravo to i žele, da stvore konfuziju”, kaže Lazanski.

I ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je juče da odbijanje Prištine da se srpski organi uključe u istragu ubistva Olivera Ivanovića upravo pokazuje da postoji nespremnost prištinske strane da se pronađu ubice i da je jedino Srbiji stalo do toga.

“Očigledno je da postoji nespremnost, da postoji strah od rješenja. Jedino je Srbiji stalo. Samo mi hoćemo da znamo ko je ubica, kako će biti kažnjen i da vratimo mir u region”, rekao je Vulin.

On je dodao da se dokle god je ubica na slobodi može sumnjati da će ponoviti zločin, a da je utisak da međunarodna zajednica i Priština stoje po strani i ne rješavaju zločin.

“Vlasti u Prištini žele teritoriju, ne žele ljude. Žele sjever Kosova, ali ne žele Srbe tu. Neka me demantuju i formiraju Zajednicu srpskih opština i počnu da sude zločincima OVK”, naglasio je Vulin.

Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, rekao je da ubistvo Olivera Ivanovića ostavlja prostor za sumnju ko je sve mogao da učestvuje u zločinu.

“Nema iskrene želje prištinskih vlasti da se na slučaju ubistva Olivera Ivanovića radi najprofesionalnije moguće i potpuno je nelogično odbijanje Prištine da organi iz Srbije pomognu u istrazi”, rekao je on.

Kada se želi najbolja moguća istraga, smatra Stefanović, onda se uključuju svi oni koji svojim radom, iskustvom, poznavanjem terena i istraga te vrste mogu da pomognu, a srpska policija, kaže ministar, ima izuzetno iskustvo u rješavanju različitih slučajeva, a njih ne žele u istrazi.

(Alo)