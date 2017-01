Na Mećavniku otvoren jubilarni 10. “Kustendorf”

Na Mećavniku je otvoren jubilarni međunarodni filmski i muzički festival “Kustendorf”, koji će trajati do 19. januara.

Na početku ceremonije, sinoć je u bioskopskoj dvorani Prokleta avlija izvedena slepstik tačka inspirisana elementima ovogodišnjeg plakata festivala, a zatim je uslijedio retrospektivni film sa snimcima, muzikom i motivima sa prethodnih devet festivala, prenosi portal “Iskra”.

Osnivač “Kustendorfa”, proslavljeni srpski filmski režiser Emir Kusturica istakao je obraćajući se okupljenima da je glavna ideja festivala da stvori mjesto susreta za mlade i ostvarene autore.

“Pošto sam i sam bio student, sjećam se šta je za mene značilo da sretnem, na primjer, Formana. Poslije toga sam dugo mislio da li me je pogledao ovako ili onako, da li on taj mali film kojeg sam mu pokazao voli ili me folira, ali je ideja o velikim autorima ostala ideja vodilja u mom stvaralaštvu”, rekao je Kusturica.

On je naveo da je ovaj festival započet u umjetničko nevrijeme, u začetku tehnološke revolucije u kojoj su otvoreni mnogi prozori, mnogi novi načini prikazivanja filmova, a gdje je najviše stradao film koji je kombinovao zabavu i umjetnost.

“Ali, mi smo srećni šta postoje ljudi koji njeguju umjetničke filmove i koji dolazeći ovdje pobuđuju nadu za budućnost onih koji tek počinju”, rekao je Kusturica.

Lavu Dijazu, režiseru sa Filipina i dobitniku “Zlatnog lava” na festivalu u Veneciji, sinoć je uručena tradicionalna Nagrada za buduće filmove.

Ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević je, otvarajući festival, istakao vrijednost borbe koju “Kustendorf” vodi za autorski pristup filmu.

“Svima onima koji su pokušavali da od filma naprave skaradnu stvar i da zaprljaju ono što su ljudski talenti porodili, želim da brzo umru muški”, rekao je Vukosavljević.

Ceremonija otvaranja završena je koncertom “No smoking orkestra”, koji je počeo numerom iz Dijazovog filma “Žena koja je otišla”, a zatim su uslijedile teme iz filmova Emira Kusturice.

Organizator festivala je produkcijska kuća “Rasta internešnel”, a pokrovitelji su Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Mećavnik grad i “No smoking orkestra”.