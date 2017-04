Na lažni tvit Džulijana Asanža o protestima nasjeli mnogi u Srbiji

Ovih dana u Srbiji traju demonstracije pod nazivom “Protest protiv diktature”, a fotografija koja je objavljena na Tviter nalogu @JullianAsange izazvala je pravu pometnju.



– Ovo je Beograd sinoć. Američki mediji bez daha pokrivaju priču o reklami za “Pepsi”, a ignorišu antikorupcijske proteste širom svijeta – navedeno je u tvitu.

Vjerujući da se radi o Džulijanu Asanžu, osnivaču organizacije “Vikiliks”, mnogi su podjelili ovaj tvit i odgovorili na njega.

Međutim, postoji jedan problem – to nije njegov nalog. Prezime Asanž se piše sa dva slova “s” – Assange.

Pravi nalog Džulijana Asanža takođe nije verifikovan, jer društvena mreža odbija da mu potvrdi identitet, ali on glasi @JulianAssange.

This is Belgrade last night. US media is covering a Pepsi commercial breathlessly while ignoring worldwide anti corruption protest. pic.twitter.com/zws9NdO4gn

— WikiLeaks (@JullianAsange) April 7, 2017