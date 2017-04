Na izborima za predsjednika Srbije u Banjaluci glasao i Milorad Dodik

Milorad Dodik je jedan od 720 državljana Srbije koji ima pravo glasa u Banjaluci. Prvi put nakon što je dobio dokumente iz Srbije, glasao je u Generalnom konzulatu. Iako nije otkrio kome je dao podršku, njegov favorit poznat je već neko vrijeme.

“Mislim da je ovo način na koji Srbija pokazuje svoje demokratsko lice i uključenost u savremene tokove, a način izbora koji je obezbjedjen ovdje govori o velikom interesu ljudi u Banjaluci”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Interesa je svakako bilo. Već od sedam sati, kada je otvoreno biračko mjesto u konzulatu, glasači su krenuli da pristižu, i to iz svih krajeva Srpske. Oni koji su stali pred kameru, nijedne izbore, kažu, ne propuštaju. Od ovogodišnjih, predsjedničkih, imaju velika očekivanja.

“Očekujem da Srbija i dalje ide naprijed, sa koracima kojim je išla do sada”, kaže jedan od prisutnih građana.

“Očekujem ono što su obećali, i za onoga za koga glasam, nadam se da će ispuniti obećanje”, glasi drugi odgovor.

“Ljudi koji misle da je jedan čovjek pametan da vodi zemlju, a to je mali Vučić, mislim ne mali, on je veći od mene, ali po godinama je kao mlađi, on je jako sposoban da vodi zemlju”, rekao je treći glasač.

U biračkom odboru u Banjaluci ne zaostaju sa velikim očekivanjima. Procijenili su da bi do zatvaranja birališta moglo da glasa čak 90 odsto građana. Ipak, priznaju da su neki morali da se vrate kućama bez popunjavanja listića.

“Birači, da bi mogli da glasaju ovdje, morali su da se prijave pravovremeno, da podnesu zahtjev za upis u izvod iz biračkog spiska, i rok je bio 11. mart 2017. godine. Lica koja su se prijavila do 11. marta dobila su rješenje i poziv za glasanje”, kaže Radoslav Ilić, predsjednik biračkog odbora u Banjaluci.

Iako neki građani nisu znali za obavezu prijave biračkom odboru, političari iz Srpske bili su spremni za današnje glasanje. Rajko Kuzmanović prvi je došao da popuni listić. Iza njega, svoje građansko pravo ostvarili su i predsjednik i potpredsjednik Narodne skupštine RS, Nedeljko Čubrilović i Nenad Stevandić, kao i ministar prosvjete Dane Malešević.