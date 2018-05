Na današnji dan 1988. Borac osvojio Kup Maršala Tita VIDEO

Jaja Ture o Nemanji Matiću: Mrzim to đubre, jako je dobar fudbaler!

Banjalučki Borac je prvi i jedini drugoligaš koji je osvojio Kup Maršala Tita, a to su učinili 11. maja 1988. godine trijumfom protiv Crvene zvezde – 1:0.

Tim povodom večeras u 18.45, u vrijeme kada je završeno čuveno finale na tadašnjem stadionu JNA, okupiće se trofejna generacija, a juče je organizovana pres konferencija kojoj su prisustvovali nekadašnji igrači ovog tima Damir Špica, Stojan Malbašić i Milorad Bilbija, kao i tadašnji predsjednik kluba Mesud Mulaomerović.

“Teško je povjerovati da je već prošlo 30 godina od osvajanja Kupa, a ja sam veoma uzbuđen što ću prisustvovati okupljanju i zahvalan čelnicima kluba koji su učinili dosta toga da se taj rezultat obilježi na dostojan način. Sjećam se da smo u Beograd ponijeli pet zastavica na kojima je pisalo „Borac pobjednik Kupa“. Time smo iznenadili sve ljude iz Zvezde i Fudbalskog saveza Jugoslavije. Za zastavice smo znali samo ja i, nažalost pokojni, Milorad Slavnić, koji je tada bio direktor kluba. Taj uspjeh je i dan danas ponos svih Banjalučana i Krajišnika. Poželio bih Borcu da ubuduće ostvaruje bolje rezultate i bori se za trofeje”, istakao je Mulaomerović.

Damir Špica je kao kapiten podigao pobjednički pehar poslije velike pobjede.

“Naša generacija je maltene pet godina bila zajedno, znali smo se veoma dobro i zahvaljujući tome smo i stigli do trofeja, iako smo za rivala imali favorizovanu Crvenu zvezdu. Međutim, uopšte nismo bili inferiorni u tom susretu. Naprotiv, stvarali smo šanse i stigli do pobjedonosnog gola. Bila je velika čast podići pehar”, istakao je Špica.

Stojan Malbašić je četiri dana prije utakmice zaradio povredu, nije trebalo da igra, ali je stisnuo zube i izašao na teren.

“Trener Husnija Fazlić me nije stavio u ekipu zbog povrede. To je i saopštio na konferenciji za novinare dan poslije susreta, ali sam na sastanku pred meč rekao da ću igrati. Čak sam odbio i injekciju protiv bolova. Morao sam da odradim neke vježbe kako bi vidjeli mogu li na teren. Bol je bio veliki, ali sam trpio i na terenu proveo svih 90 minuta. Ovakvo okupljanje će nam poslužiti da vratimo film i podsjetimo se tog uspjeha. Žao mi je što među nama nisu dva čovjeka koji su itekako zaslužni za pehar. To su golman Slobodan Karalić, koji je odbranio penal Draganu Stojkoviću Piksiju, i tadašnji direktor Mićo Slavnić”, rekao je Malbašić.

BILBIJA: BILO MI JE TEŠKO KOD PENALA

Milorad Bilbija je imao je zadatak da zaustavi brzonoge igrače poput Bore Cvetkovića i Dragiše Binića. Kaže da mu je bilo najteže kada je dosuđen nepostojeći penal za Zvezdu poslije njegovog duela sa Goranom Milojevićem.

“Bez obzira na borbu sa igračima Zvezde najteže mi je bilo u trenutku kada je dosuđen penal, iako nisam oborio Milojevića. Da je Piksi postigao gol pitanje je da li bismo izdržali do kraja tih 10-ak minuta i osvojili pehar, ali, srećom, Karalić je zaustavio udarac sa bijele tačke. Doček u Banjaluci, kada se na Trgu Krajine okupilo 40-50 hiljada ljudi, bio je nezaboravan”, prisjetio se Bilbija.

Dodaje da očekuje da se gradske vlasti više pozabave klubom koji je Banjaluci podario mnogo radosti.

“Nadam se da će Gradska uprava povesti više računa o Fudbalskom klubu Borac i cjelokupnom sportu. Ovaj klub bi trebalo da igra u Evropi, ako ne svake onda bar svage druge godine”, smatra Bilbija.

STIŽE I PROSINEČKI

U Banjaluku će danas da doputuje i selektor reprezentacije BiH Robert Prosinečki, te će biti gost na večeri koju organizuje FK Borac.

On je nastupao za Zvezdu u finalu 1988. godine, a dolazi na poziv Damira Špice, s kojim je godinama u dobrim odnosima.

