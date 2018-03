Na crno radi između 25.000 i 30.000 radnika u Crnoj Gori

U Crnoj Gori između 25.000 i 30.000 radnika radi na crno, dok u sivoj zoni završi između 20 i 25 odsto prihoda od PDV-a, izjavio je ministar finansija Darko Radunović.

On je rekao da je prihod od PDV-a za ovu godinu projektovan na 617,3 miliona evra, što znači da se ne naplati 120 do 150 miliona evra, kao i da bi to moglo da se riješi kroz smanjenje opterećenja zarada, prenose crnogorski štampani mediji.

Radunović je objasnio da je to procjena koju je radilo Ministarstvo finansija radi unapređenja Poreske uprave, odnosno stvaranja pretpostavki za elektronsku fiskalizaciju svih kasa.

U turizmu, po procjeni Ministarstva turizma, u sivoj zoni je 30 odsto prihoda, odnosno oko 300 miliona evra.

Radunović je rekao da je u Hrvatskoj nakon elektronske fiskalizacije prihod porastao više od 30 odsto prve godine, kada se najviše sive ekonomije i ubaci u legalne tokove.

