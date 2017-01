I na božićnom prijemu kod Pupovca Plenković o “velikosrpskoj agresiji”

Srpsko narodno veće upriličilo je prijem povodom Božića, na kojem je predsjednik tog vijeća i poslanik u Saboru Milorad Pupovac kritikovao vladu Andreja Plenkovića zbog uslova u kojima živi srpska nacionalna manjina u Hrvatskoj, ali i zbog Jasenovca, dok je premijer ponovo govorio o Hrvatskoj kao žrtvi “velikosrpske Miloševićeve politike”.



“Da nije bilo ploče u Jasenovcu, to iščekivanje ne bi bilo u sijenci. Ovako smo u novu godinu ušli sa nadom i vjerom u bolje sutra, ali i sijenkom na toj nadi i zabrinutošću, koja iz tog gesta, toga čina na tom mjestu ne može da ne bude proizvedena”, rekao je Pupovac Plenkoviću, koji je bio počasni gost na tom prijemu.

Pupovac je rekao da mu je jedna saradnica rekla da bude ličan i da govori u svoje ime na božićnjem prijemu, ali on to ne može, kaže, jer mu uloga to ne dopušta.

“Sigurno je da svi međusobno dijelimo ovo: smrt jednog od nas ne može biti razlog za negiranje smrti drugog”, naglasio je Pupovac, prenijeli su hrvatski mediji.

Dodao je da stradanje, kako je rekao, jednog od nas ne može biti razlog za omalovažavanje žrtava drugih, “pogotovo ne na mjestu na kojem je u 20. vijeku stradalo najviše pripadnika hrvatskog naroda. I tu ne spominjem ni Srbe niti Rome, već Hrvate”.

“Gotovo 8.000 (ih je stradalo). Naša je dužnost da učinimo sve da sačuvamo ono što je stvoreno u jesen 2016. godine, program i politiku koja je bila prilika za donošenje mira, obnove povjerenja, društva pravednosti, jednakosti i zakonitosti”, poručio je Pupovac.

Pozvao je na toleranciju, prihvatanje i stvaranje oslonca zajedničkim rješenjima.

Skupu su se obratili i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, kao i izaslanik srpskog premijera Aleksandra Vučića, Vladimir Božović, koji je poručio Srbima u Hrvatskoj da će ih matična zemlja uvijek braniti.

Takođe je istakao da tragičnu prošlost nije moguće izbrisati.

“Božićno vrijeme i praznici za sve vijernike izazivaju najviše emocija, ljubavi, introspekcije, solidarnosti”, naveo je Plenković.

“Vidjeli ste da smo ove godine poslali poruku suživota, tolerancije i okrenutosti budućnosti”, rekao je Plenković.

Istakao je i da Hrvatska “nakon pravednog, odbrambenog rata u kojemu je bila žrtva velikosrpske Miloševićeve politike”, kao i ulaska u NATO i EU želi da tretira manjine i da uh poštuje uz maksimum napora da se njihov život odvija na najkvalitetniji način.

“Činjenica da je 20. vijek obilježen velikim tragedijama i sukobima nameće nam zadatak da se 2017. godine suočavamo sa prošlošću. Pred nama je da taj proces na miran, staložen, trezven i zakonit način započnemo i zatvorimo, nadam se, do kraja rada ove vlade”, zaključio je Plenković, ponavljajući da je ambicija njegove vlade postizanje konsenzusa oko tog pitanja.