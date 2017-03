Muž i žena pronađeni mrtvi u stanu

U iznajmljenom stanu u ulici Zanatlijskoj 21 u Aranđelovcu juče u večernjim satima pronađena su beživotna tijela D.M. (53) i njegove supruge D.M. (51).

Prema riječima Portparolke Višeg tužilaštva u Kragujevcu Vesne Đorđević, “stan je bio zaključan iznutra, a supružnici su stradali iz vatrenog oružja”.

Policiji je dat nalog da istraži slušaj, kao i nalog da se izvrši obdukcija tijela. Komšije, koje su poznavale ovaj par, kažu da se najverovatnije radi o ubistvu i samoubistvu. Imaju sina koji u to vrijeme nije bio kod kuće, i ćerku koja je udata i živi na drugom mjestu.

Šta može da bude razlog porodične tragedije, niko ne može da pretpostavi, jer komšije nisu čule svađu.

Kako kaže jedan od komšija, koji je želeo da ostane anoniman, „ćerka je pozvala roditelje, i nisu se satima javljali na telefon“.

“Pozvala je nakon toga i mene, i zamolila me da odem do stana i da vidim šta se dešava. Uzaludno sam kucao na vrata i dozivao ih. Pozvao sam policiju, koja je provalila u stan i naišla na tragičan prizor… Znam jedino to da su bili zaključani, i da su stradali iz vatrenog oružja”, kaže komšija.

Supružnici su važili za miran par. Žena je radila u radnji za proizvodnju slatkiša, i prije sedam dana je uzela odmor.

