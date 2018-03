Muškarci, žene ovo ne podnose u predigri

Ženama je predigra posebno važna, jer ako taj dio krene naopako, ne mogu da se opuste i vjerovatno neće naročito uživati u seksu.

Iako je u seksu svaka osoba različita, skoro da nema žene kojoj ne smeta barem jedan od sljedećih muških promašaja.

Grubost

Muškarci se obično brže uzbude od žena, a u tom stanju većinom vole malo grublje dodire. Neke žene vole sitne grubosti, a neke ne, ali u glavama i jednih i drugih predigra služi tome da bi se dobro zagrijali, za šta im je potrebno nešto vremena.

Jedna od češćih muških grešaka jeste to da muškarci sude po sebi, pa žene dodiruju onako kako bi voljeli da one dodiruju njih. Predigru, naročito ako par još ne poznaje dobro međusobne želje i navike, treba “voziti” polagano i nježno. Većina žena voli da ih na početku nježno dodirujete, a sve vole da steknu utisak da je njihovo zadovoljstvo bitno.

Ponavljanje

Mnogi muškarci, uključujući one koji za sebe misle kako su majstori u krevetu, nemaju pojma o još jednoj ženskoj “tajni”. Kada muškarac jednom sam zaključi (ili kad mu partnerka kaže) da nešto voli, on to najčešće radi predugo i ponavlja u svakoj sljedećoj predigri. Djevojkama to uglavnom nakon nekog vremena prestaje da bude zanimljivo, a posebno im to smeta kod oralnog seksa.

Često ponavljanje istih pokreta ženama djeluje previše mehanički, jer im je raznovrsnost mnogo važnija nego muškarcima.

Rutina

Parovi koji se dobro poznaju obično su se oslobodili sramežljivosti. Međutim, njih čekaju druge zamke – dosada i rutina, a znatno se češće događa da ženama seks postane dosadan.

Budući da muška fiziologija funkcioniše na način da im je za samozadovoljavanje dovoljno samo da malo “porade” i pošto orgazme doživljavaju i nakon višegodišnjeg ponavljanja misionarske poze, teško im je da razumiju ženinu potrebu za raznovrsnošću. One su i kod samozadovoljavanja znatno maštovitije, pa je normalno da od muškarca u seksu očekuju raznovrsnost i česte promjene.

Grubi oralni seks

Ima žena koje uživaju u seksu i ne pate od problema s doživljavanjem orgazma, otvorene su i spremne za eksperimentisanje, ali će vas iznenaditi odbijanjem oralnog seksa.

Mnogo je mogućih razloga, a najčešći je taj da ga većina muškaraca loše radi. Jedna od osnovnih stvari koju bi svaki muškarac trebalo da zna je: malo je reći da se ženama ne sviđaju suva usta i jezik kao i prejak pritisak. Takve greške proizvode potpuno suprotan efekt – djevojke to boli i u sekundi im može potpuno ohladiti želju za seksom.

Žena može uživati u grickanju nekih dijelova tijela, ali osjetljivi dijelovi jednostavno su – osjetljivi i pretjerano jak pritisak boli, kao i svaki kontakt zubima. I bradavice su kod većine žena zona koja ne trpi ugrize.

Uvrtanje bradavica

Ankete među muškarcima pokazuju začuđujuće rezultate: čak i oni najiskusniji misle da uvrtanje bradavica uzbuđuje žene, dok žene muškarce koji to rade svrstavaju među seksualne neznalice.

Kao i uvijek ima izuzetaka, ali pravilo kog bi muškarci trebalo da se drže jeste – ako djevojka to izričito ne zahtjeva, ne pokušavajte da budete grubi s njenim bradavicama.

