Muškarci progovorili: Evo zašto smo prestali da imamo seks!

Iz njihovih spavaćih soba više ne dopiru vrući uzdasi, strast se stišala, ali u većini slučajeva ljubav je i dalje prisutna. Ovo su razlozi koji su ih doveli do sve manje intimnosti.

“Imam 58 godina, oženjen sam 38 godina. Naš zadnji intimni susret dogodio se 2002. Nešto kasnije otkrili smo da moja žena pati od mentalne bolesti zbog koje je skoro uspješno počinila samoubistvo. Dobila je nekoliko različitih recepata koji su rezultirali brojnim zdravstvenim problemima i njenom apsolutnom aseksualnošću. Kad je bila zdrava, brinula se za mene i djecu, bila je oslonac, sad je vrijeme da se ja brinem za nju. Ona razumije da ja imam potrebe i vjerovatno mi ne bi zamjerila, ali ja se držim svojih obećanja”, napisao je korisnik Jakov C.

Ubijamo se od posla, nemamo vremena za seks

“Imamo troje djece i živimo u maloj kući. Ja radim dva posla, ona jedan. Zajedno održavamo kuću, brinemo se oko djece i organizujemo tonu aktivnosti. Oboje imamo 40 godina i kad i imamo vremena za seks, radije zajedno odgledamo neku seriju. Ne prođe dan da se ne ljubimo, grlimo i da si ne kažemo da se volimo. Mi smo najbolji prijatelji koji se ubijaju od posla kako bi podigli na noge troje djece, platili račune i, u najmanju ruku, održali glavu iznad vode”, kaže Ivan I.

Odustao sam

“Zajedno smo 35 godina i dalje mi je jako privlačna, ali ona nema nikakvog interesa za mene. Do prošle jeseni još je i bilo nešto od seksa. Ja nju jednostavno ne zanimam. Odustao sam. Zašto da se trudim ako ona to ne želi? Eto, tako se osjećam. I sad sam gotov”, napisao je Nikola V.

Ona nema želju

“U braku smo 12 godina. Kompatibilni smo u svemu, osim u toj jednoj stvari. Ne znam šta se dogodilo. Ona tvrdi da više nema želju. Za godinu dana imali smo seks samo jednom. I taj put potpuno me emotivno uništila. Probao sam i ponovo, ali me odbila. Tu sam pukao i rekao joj da nismo imali seks godinu dana, na što se ona stvarno začudila kao da nije toga bila ni svjesna. Zadnja tri mjeseca je posmatram i došao sam do zaključka da me ona jednostavno ne voli”, požalio se Miloš J.

