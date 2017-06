Muškarac iz Šekovića vozio sa 4,2 promila alkohola u krvi

Nebojša Popadić iz Šekovića zaustavljen je sinoć u ovom mjestu te uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju.

Njega su zaustavili policajci iz Šekovića nakon što su tokom obavljanja rutinske kontrole saobraćaja na cesti uočili kako teškom mukom kontroliše automobil koji vozi.

Odmah je alkotestiran te je utvrđeno kako ima 4,2 promila alkohola u krvi.

Policijski službenici Policijske stanice Šekovići isključili su iz saobraćaja Popadića i istog zadržali lišenjem slobode u prostorijama za zadržavanje lica PS Šekovići.

Inače, povećana koncentracija alkohola od preko 3,5 promila alkohola u krvi dovodi do besvijesnog stanja, a koncentracija od 5 do 8 promila čak može dovesti i do smrti.

Pijani vozač u ovom slučaju tako je morao biti u gotovo komatoznom stanju (3,50 – 5,00 promila).

Radnje osobe koja ima ove količine alkohola u krvi su usporene i odvijaju se kao u snu.

Temperatura je veoma niska, pa se čovjek može i smrznuti. Na svjetlost slabo reaguje, zenice su proširene, piše Faktor.