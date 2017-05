Muška navika koja nervira žene

Dokazano je da testosteron povećava njihov osjećaj samouvjerenosti, a to ih ometa da realno prosude određenu situaciju.

Iako je poznato da muškarci žene izluđuju raznim stvarima, najnovija istraživanja su pokazala da ova situacija, koja se često dešava, ubjedljivo drži prvo mjesto.

Kao primjer, navešćemo ovu situaciju: sa partnerom ste krenuli na neku destinaciju, i njemu ste prepustili volan. U sljedećem trenutku shvatate da ste se izgubili. Vama prvo pada na pamet da treba da se zaustavite i pitate za pravi smjer, dok vaš partner ni ne pomišlja na to. On vozi dalje, iako nema pojma kuda ide, a to vas realno, samo još više udaljava od destinacije na koju ste se uputili.

Upravo ova muška navika koja se odnosi na odbijanje traženja pomoći u takvim, i sličnim situacijama, žene dovodi do ludila.

Da li ste nekada zapitali zašto su toliko tvrdoglavi i odbijaju pomoć?

Nauka je pronašla odgovor, koji će vas sigurno iznenaditi.

Kalifornijski tehnološki institut, Univezitet Vestern, i labaratorija ZRT su sproveli zanimljivo istraživanje, koje je pokazalo da se muškarci slijepo vode svojim instiktima i rijetko ih preispituju.

U gore opisanoj situaciji, muškarcima zbog povećanog nivoa testosterona smanjuje se sposobnost kognitivne refleksije. Tada se ne oslanjaju na razum, već na instinkte, koji su često pogrešni.

Kako su objasnili naučnici, testosteron takođe povećava njihov osjećaj samouvjerenosti, a to ih ometa da realno prosude određenu situaciju.

Na kraju su se složili da žene mogu da im oproste, ili uzmu same volan u ruke.

(B92)