Mur: Dodik zna da ne može doći do raspada BiH

Samo suverena Bosna i Hercegovina, koju čine dva entiteta i Distrikt Brčko, prihvatljiva je za međunarodnu zajednicu, rekao je Džonatan Mur, šef Misije OSCE za BiH.

“Moramo koncentrisati snage i baviti se pozitivnim pitanjima, kako poboljšati život. A ne samo razmišljati o 9. januaru, nego i o desetom, jedanaestom…”,istakao je Mur, komentarišući obeležavanje 9. januara, Dana RS.

On je istakao da Dodik zna da ne može doći do raspada BiH.

“Jedina sudbina BiH je ona u kojoj je suverena sa dva entiteta”, poručio je Mur.

Mur je istakao da su mnogi građani širom BiH frustrirani i nezadovoljni trenutnom situacijom.

“Poruka političarima da rade svoj posao kako bi bilo daleko više pozitivnih pomaka. Evo, danas sam u Hrvatskoj koja je ostvarila svoje ambicije i postala članica Evropske unije”, dodao je on.

Na pitanje da li je u Hrvatskoj razgovarao o sve češćim porukama Hrvata za stvaranjem trećeg entiteta, Mur je rekao da je Hrvatskoj i njenoj predsjednici jasan stav međunarodne zajednice.

“Neće biti trećeg entiteta. To je već godinama čvrsta pozicija međunarodne zajednice. Jasno mi je da Grabar Kitarović razumije te stavove”, dodao je Mur.

Mur je takođe istakao da smatra da niko u Srbiji ne traži otcjepeljenje RS jer bi to bilo opasno za stabilnost u cijelom regionu.

“Najbolji put BiH jeste članstvo u EU. Upitnik je jedna faza, to je sada zadaća za sve nivoe u BiH i to je nešto što će trajati. Sledeća faza bi mogla biti dobijanje kandidatskog statusa. To je jedini put napred”, istakao je Mur.