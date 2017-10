MUP: Mercedes za potrebe VIP ličnosti tokom posjete Srpskoj

Tužilaštvo otvorilo istragu protiv Mektića, Mektić: To su gluposti

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske zaključilo je ugovor o zakupu vozila marke “mercedes” sa preduzećem “Komsar enerdži hidro” Banjaluka u pregovaračkom postupku javne nabavke, saopšteno je iz MUP-a.

Reagujući na navode ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića da posjeduje ugovor MUP-a Srpske o najmu automobila koji koristi predsjednik Republike Srpske, iz MUP-a ističu da se vozilo koristi od 2012. godine za potrebe zaštite VIP ličnosti i gostiju za vrijeme njihovog boravka na teritoriji Republike Srpske.

“Ugovor o zakupu ovog vozila je bio predmet kontrole revizije u više navrata, nakon kojih nije bilo primjedbi”, naglašavaju iz MUP-a.

Mektić je danas rekao da ima ugovor MUP-a Republike Srpske o najmu automobila za potrebe predsjednika Srpske.

“Nevjerovatna činjenica i podatak od 5. januara 2012. godine, ugovor o zakupu između Ministarstva unutrašnjih poslova i firme Rašida Serdarova da zakupljuju njegov ‘mercedes’. To je ‘mercedes’ u kojem se vozi Dodik, što ima zadnje brojeve tablica 111, to je vozilo Rašida Serdarova. Mjesečno mu plaćaju 2.000 maraka plus PDV. Evo papira, pet godina, 60 mjeseci, 120.000 maraka”, naveo je Mektić.

(Srna)