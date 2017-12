Muke studentkinja sa stanodavcima: “Ako se napiješ dođi kod mene da prespavaš”

Studenti iz drugih gradova koji su odlučili da svoje školovanje nastave u prestonici, za “Blic” su ispričali neprijatna iskustva sa kojima su se sretali tražeći stanove za iznajmljivanje.

U trosobnom stanu koji su plaćale 300 evra (plus troškovi), tri studentkinje su živjele u dvije sobe. Naime, stanodavka im je zabranila korišćenje jedne sobe, navodno privremeno, rekavši da će moći da je koriste kada se sredi, ali da do tada mora biti zaključana. Uz to, korišćenje špajza takođe nije bilo dozvoljeno.

– Kada je došlo vrijeme da joj damo kiriju, ona se pojavila i samo ostala u stanu, rekavši da će koristiti tu zaključanu sobu. Naravno, nikada do tada nije bilo reči o tome da će i ona povremeno boraviti tu. I tako su njeni iznenadni dolasci postajali sve češći, a ona bi ostajala po nedelju dana. Samo bismo je zatekle u stanu po povratku sa faksa – požalila se Petra Š., studentkinja iz Kragujevca.

Kako kaže, svaki njen dolazak značio je generalno spremanje stana, bez obzira što su ga one održavale čistim.

– Dakle imale smo problematičnu gazdaricu, krov koji prokišnjava, zabranjeno korišćenje sobe i špajza, rupu u krevetu iz kog su izlazili federi koji su mi cijepali odjeću, vrata od terase koja nisu mogla da se zatvore i sve to za 450 evra, koliko nas je koštao stan sa komunalijama – kaže Petra koja je, sagledavši cijelu situaciju, odlučila da se momentalno iseli iz stana.

STANODAVAC ODMAH I UDVARAČ

– Htjela sam da iznajmim stan od momka koji ima trideset i nešto godina. Kada mi je pokazivao ulaz u zgradu rekao mi je: “Ako zaboraviš ključ ili šifru, ti slobodno tako pijana dođi kod mene da prespavaš”. Nakon deset minuta me je pozvao na večeru, a poslije toga i na piće, koje sam ja učtivo odbila, na šta mi je on rekao: “Ne mora da uključuje “ono”” – priča studentkinja koja je želela da ostane anonimna.

Takođe je imala problem sa “gazdaricom” koja ju je optuživala da puši.

– Optuživala me je da pušim u stanu i da zbog toga ona mora da pere zavjese, a ja ni ne pušim uopšte. Onda me je uvjeravala da me je vidjela sa cigaretom – prisjeća se ova djevojka.

PRIJE ODLASKA OPTUŽBA ZA KRAĐU

Svoje neprijatno iskustvo podijelila je i Milica B., koja je iznajmljivaja sobu u stanu u Beogradu, i to po preporuci. Nakon što je ženi kod koje je živjela rekla da se uskoro seli, usljedilo je neprijatno iznenađenje.

– Probudila sam se ujutru i vidjela da ona sedi ispred mene. Nakon mog upitnog pogleda rekla mi je da joj je nestao nakit u stanu i da ću pred njom morati da ispreturam sve svoje stvari kako bi se ona uvjerila da nije kod mene – priča za “Blic” Milica, studentkinja medicine iz Raške.

Imajući u vidu da je ovo bio Miličin prvi smeštaj u velikom gradu, kao i to da je imala samo 19 godina i nimalo iskustva, odlučila je da pozove roditelje.

– Predložila sam da pozovemo moje roditelje i policiju, kako bi se ova neprijatnost završila što prije. Iako ona nije željela, pozvala sam majku, a ona je odmah “spustila loptu”, tvrdeći da je ona samo željela da provjeri jer niko drugi nije ulazio u stan, i da su joj ipak “vjerovatno ispali negdje u stanu” – prepričava Milica, kojoj takođe nije bilo dozvoljeno da dovodi društvo, puši, pere veš u mašini ili koristi više od jednog tanjira, escajga i šerpe.

POD PROZOROM PAS I KUĆICA S FEKALIJAMA

– Kada sam došla da pogledam stan žena je bila jako prirodna, opuštena i vesela, te sam pomislila – napokon kul gazde. Nisu imali problem s mojim društvom niti da mi neko prespava tu. Napokon. Međutim, problemi su počeli kada je krenulo ljeto i sparno vijreme – prisjeća se studentkinja koja je želela da ostane anonimna.

Prema njenim rečima, nove gazde su imale psa u dvorištu koji ima osam godina. Međutim, pas nije izlazio iz ograđenog prostora gdje je bio vezan lancem, osim kad je jednom pobjegao.

– Od svega su ga samo hranili, a kupao se na plus pedeset u svojoj mokraći, u kućici pola metra sa pola metra, koju gotovo nikada nisu očistili. Pošto je pas bio smješten na pola metra od prozora moje spavaće sobe, na tih plus pedeset stepeni se i u mojoj sobi jako osećao smrad psećih fekalija. Čak i kada bi je “očistili”, to bi se samo ispiralo vodom, pa pošto se razliva svuda, smrad se osjećao po cijelom dvorištu. Pas je lajao bez prestanka, nije bilo moguće spavati a ni otvoriti prozor od spavaće sobe – požalila se ova devojka.

Kada im je skrenula pažnju, dobila je odgovor: “Naš sin ga je uzeo kad je bio mali i nije htio da se brine o njemu, a mi ne možemo stvarno”. Ubrzo nakon toga se odselila, a pas o kojem, po svemu sudeći, niko ne brine, ostao je lancima vezan u svom dijelu dvorišta.

