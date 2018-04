Mrkonjić Grad: Pomen za borce i civile ubijene prije 22 godine

Godine prolaze ali ne prolazi tuga, kažu članovi porodica 181-nog borca i civila stradalih u odbrambeno-otadžbinskom ratu u Mrkonjić Gradu. Njihova tijela pronađena su u masovnoj grobnici prije 22 godine, a ubijeni su u napadu pripadnika Armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane na tu zapadnokrajišku opštinu.

Ljilja Perić je izgubila brata, oca i strica, a Goran Marić oca. Oboje se nadaju da će doživjeti da se zločinci kazne.

“Svake godine nas je sve manje ovdje, kao što vidite. Hoće li se nekada otkriti, hoće li, ja se nadam, da ću to da doživim, pošto sam bila tada kada je ta masovna grobnica otkrivana i vidjela to sve, nadam se da će neko nekada odgovarati, i da ću ja to doživjeti. Samo da pravda bude zadovoljena ništa drugo”, rekla je Ljilja Perić.

“Naše je da se sjećamo ovoga što se desilo i da se ovo ne zaboravi. Međuti, činjenica je da, mogu otvoreno reći, tužilaštvo BiH ovo opstruiše, i neće nikada ništa ni utvrditi šta je bilo u Mrkonjiću. I ostaće da se u Mrkonjiću ništa nije desilo 1995. godine”, rekao je Marić.

Zaborava za ovaj zločin ne smije da bude, kaže ministar rada i boračko invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske Milenko Savanović. Poručuje da je sramota svih međunarodnih faktora, posebno Haškog tribunala, što nisu procesuirani ratni zločini u Mrkonjiću, iako se nalogodavci i izvršioci znaju, rečeno je na pomenu. Ti predmeti stoje u ladicama Tužilaštva BiH ili u Hrvatskoj, kaže ministar.

“To govori o jednoj projekciji, o jednoj strategiji koja je dugo vremena stara i cilj te projekcije i te strategije je praktično da Srba zapadno od Drine ne smje da bude, i nažalost i ta projekcija se i fazno provodi. Od vremena Autsrougarske, II svjetskog rata, devedesetih godina”, naglasio je Milenko Savanović, ministar rada i boračko invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske.

Za stradale je služen parastos u kapeli Svetog apostola Marka i položeni vijenci na spomen-obilježje. Nakon parastosa i polaganja vijenaca na mjesto masovne gobnice, u skupštinskoj sali pušten je film “Dani ekshumacije”. Porodicama su dodjeljenje knjige pod nazivom “Ne zaboravi voljena zemljo”.