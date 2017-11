Mračne prognoze: Pogledajte kako će izgledati Jadran 2100. godine! VIDEO

Nedavni UN-ov izvještaj o stopi zagađenja Zemljine atmosfere naveo je da je prošle godine čovječanstvo povećalo nivoe CO2 na najviše u ljudskoj istoriji, kao i da je to činilo brže nego ikada.

Uz takve trendove i lobiranje naftnih, gasnih i sličnih energetskih kompanija, pri čemu ulažu milijarde u promovisanje daljeg korišćenja fosilnih goriva, svijet je sve dalje od toga da se u ovom vijeku spasi od globalnog zagrijavanja goreg od 2°C koliko su nacije svijeta dogovorile Pariskim klimatskim sporazumom.

Planovi da se zagrijavanje zaustavi na 1,5°C, što je predloženo kao posebno ambiciozan cilj, sada djeluju kao naučna fantastika. Kako sada stvari stoje, čak i prema čak najoptimističnijim predviđanjima, svijet će do 2100. godine ovakvim tempom biti topliji za 3°C.

Najnoviji članak objavljen na ovu temu u Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A. navodi da će po takvim scenarijima nivoi mora širom svijeta do kraja veka porasti za između 4,3 i 9,9 metara u odnosu na prosjek bilježen prije drastičnih promjena uzrokovanih poremećajem klime, prenosi “Express”.

Pet godina otkako se u službenim predviđanjima čak i rast mora od 1,5 metara smatrao ekstremnim, odjednom ispada da su i umjerena predviđanja nekoliko puta gora od toga.

Na snimcima možete vidjeti kakve će posljedice zagrijavanja biti po Njujork, Buenos Aires, Osaku, Antverpen, Hamburg, Durban, Melburn, London, Hong Kong, Dubai, Rio, Tokio…

U pitanju su detaljne animacije tih gradova u slučaju zaggrijvanja od 2°C i u slučaju 4°C, s konačnim prikazom Vašingtona i iznenađenjem koje se tiče same Bijele kuće…

Što se Jadranskog mora tiče, naročito hrvatske obale, evo šta će se dogoditi s njom u slučaju rasta mora od 9 metara, što je u skladu s izvještajem PNAS-a.

Split i Kaštelanski zaliv

Već i uz rast nivoa mora od samo jedan ili dva metra, sve rive na Jadranu su poplavljene. U slučaju rasta od 4 metra, po Jadranu su poplavljena i skoro sva stara gradska jezgra. A u slučaju 9 metara… Trogir bi postao atrakcija još samo za ronioce, kao i pola Solina, Kaštela, Poljuda u Splitu, Dioklecijanove palate, Lore, luke… Južnije, more bi prodrlo desecima kilometara u reku Cetinu, ne bi postojali više ni Omiš, ni pola Makarske.

Dubrovnik

Stari Grad bi najvećim dijelom bio pod vodom, kao i gradska luka. Stradali bi Cavtat i Kupari.

Rijeka

Istra bi jezivo stradala. Nestali bi Poreč, Vrsar, Novigrad i Rovinj… U Italiji bi nestala Venecija, ali i Padova, Trevizo bi postao grad na moru, kao i Bolonja, dolina rijeke Po jedva da bi uopšte postojala….

(Blic)