Most u Gradišci do daljnjeg na čekanju

Most preko Save kod Gradiške, ni ove godine se neće ukazati.

Tako bar, za ATV poručuju, iz hrvatskog Ministarstva saobraćaja. Prema njihovim procjenama, ni bageri ni radnici, neće skoro na gradilište. Poručuju da Hrvatske ceste intenzivno rade na pripremi projekta. To podrazumijeva dobijanje niza dozvola, kako bi za izgradnju mosta mogli konkurisati kod EU fondova.

“Prema trenutnom stanju Projekta, objava Javnoga tendera za izvođača radova za izgradnju mosta može se očekivati sredinom 2018. godine, dok se objava tendera za spojne ceste može očekivati u prvome tromjesečju 2019. godine”, poručuju iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Jasno je da hrvatska strana koči, žali se ministar saobraćaja Srpske Neđo Trninić. Poslije sastanka predstavnika BiH, Hrvatske i Evrope o izgradnji mosta na Savi kod Gradiške, krajem septembra, koji su organizovali Evropljani, novog sastanaka nije bilo, iako je dogovoren. Ministar Trninić, kaže da je sastanak trebao biti održan polovinom decembra u Gradišci. Mi smo napravili sve što je bilo u našoj moći, priča ministar. Hvali se da smo učinili i korak dalje.

“Trenutno imamo incijativu da se formira komisija koja bi bila uključena u izradu tenderske dokumentacije. I mi pralelno zahtjevamo da ta komisija paralelno radi na izradi građevisnke dozvole sa hrvatske strane što nije do sad nepoznato u praksi”, kaže ministar.

“Važno je da smo mi ispunili poslije tog sastanka ono što je bilo do nas. To je ekološka dozvola, to je nostrifikacija projektne dokumentacije i na osnovu svega toga smo dobili građevisnku dozvolu. Tako da smo sve loptice bukvalno prebacili na tamo radilo”, kaže Dušan Topić, direktor preduzeća “Autoputevi RS”.

Paralelno sa izgradnjom mosta, Hrvatska bi trebala da izgradi i oko 9,5 kilometara pristupne saobraćajnice. Procijenjena vrijednost mosta je 32 miliona evra. Grant sredstva koja će BiH dobiti za izgradnju mosta na Savi iznose 6,8 miliona evra. Čini se da uskoro, neće biti aktivirana.