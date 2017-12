Most “Bratoljub” je završen, građanima kazna od 300 KM za prelazak

Rusi napravili most preko Eufrata u Siriji

Dugo očekivani most ” Bratoljub “je gotov, ali se preko njega još zadugo neće moći. U RS i Savjetu ministara nisu još završili poslove oko mosta, iako i jedni i drugi kažu da jesu.

“Zapelo je oko rješavanja imovinskih odnosa, to je prava istina. Sa jedne strane se insistiralo da se zemljište da na trajno korišćenje, mislim na Upravu za indirektno oporezivanje. RS sa svojim najnovijim zakonodavstvom je to zemljište dala na ograničeno vrijeme”, rekao je Mirko Šarović, zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH

“To je zastalo u Savjetu ministara. Uprava za indirektno oporezivanje još nije dobila saglasnost, iako saglasnost postoji i u Pravobranilaštvu RS i BiH, čeka se saglasnost za potpisivanje Savjeta ministara kako bi Ministarsvo saobraćaja i veza i UIO potpisali sporazum o pravu građenja, bez naknade na period dok postoji potreba za zajedničkim graničnim prelazom”, izjavio je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

I oko ratifikacije sporazuma o graničnom prelazu dvije države još nema saglasnosti. U Srbiji čekaju da se u BiH završi započeto, a onda će formirati i svoju Komisiju za ratifikaciju. Što se tiče mosta, završeni su svi radovi,

“Što se tiče upotrebe mosta, čeka se zapravo BiH, da se rješe politički odnosi ili šta je u pitanju, između RS i BiH, a što se tiče Srbije sve je svoje ispunila, most je završen, kao i pristupna saobraćajnica”, rekao je Dragan Tešić, rukovodilac objekta most ” Bratoljub”.

U RS tek rade na pristupnom putu od magistrale do mosta. Građani sa obe strane Drine kažu da bi se i politika trebala ugledati na dinamiku kojom je most i završen.

” Volio bi da to bude što prije, da za svog života uživam, pošto imam kuću i sa jedne i sa druge strane Drine, i ovaj most skraćuje put za nekih 4 do 5 kilometara”, kazao je Aleksandar Tešić iz Ljubovije.

Građani neće moći preko novog mosta, sve dok se politički i pravno ne završe svi sporazumu oko novog graničnog prelaza.

I sa jedne i sa druge strane apaluju na građane da budu strpljivi i sačekaju zvanično otvaranje graničnog prelaza. Kazna za ilegalni prelaz biće naplaćivana 300 maraka.