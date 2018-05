Morgan Frimen optužen za neprimjereno ponašanje i seksualno zlostavljanje

Više žena optužilo je glumca Morgana Frimena zbog neprimjerenog ponašanja i seksualnog zlostavljanja, piše CNN.

Optužbe su se pojavile u četvrtak kad je neidentifikovana žena rekla CNN-u da ju je glumac zlostavljao 2015. godine kad je radila kao asistent produkcije na komediji U velikom stilu (Going in Style), u kojoj je Friman glumio.

Žena kaže kako ju je Friman često neprimjereno dirao te imao komentare o njenom tijelu i odjeći na dnevnoj bazi.

“Frimen je pokušavao podignuti moju suknju i ispitivao me nosim li donje rublje”, tvrdi žena da se dogodilo u jednom trenu. Glumac Alan Arkin navodno je Frimenu rekao da prestane, a on nije znao što bi rekao.

Ukupno 16 ljudi razgovaralo je sa CNN-om o Frimenu kao dio ove istrage, od kojih osam tvrdi da su svi bili žrtve. Neki od njih tvrde da je bila riječ o zlostavljanju dok su drugi to nazvali samo neprimjerenim ponašanjem.

Još jedna žena rekla je za CNN da ju je Frimen više puta zlostavljao, i to za vrijeme snimanja filma Majstori iluzije (Now You See Me) 2012. godine.

Glumac se o optužbama još nije oglasio.

