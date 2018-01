Mobilni telefoni u školama trn u oku nastavnicima i profesorima

Mobilni telefoni na časovima već dugo su trn u oku nastavnicima i profesorima u Srpskoj.

“Možda bi ih trebalo potpuno zabraniti u školama”, misle neki direktori, koji bi da o tome povedu i malo širu raspravu. Mobilni telefoni u rakuma đaka, svakodnevica su i u banjalučkoj Građevinskoj školi.

“Učenik zaboravi da ugasi telefon. Pa nekad dobije poruku, pa to ometa nastavu. Profesor ako vidi, on u momentu oduzme telefon, pa se kasnije vrati učeniku telefon. Uglavnom to odvraća pažnju”, rekao je Ljuban Bajić, direktor Građevinske škole u Banjaluci.

Ima roditelja koji ne misle tako, pa su uporni u tome da djeca treba da nose telefone u škole. Tako će, kažu, svi biti sigurniji.

“Ovaj brži tempo života nameće to… Roditelj želi da ima dijete pod kontrolom. U svakom slučaju, da ima mobilni telefon. Ali da taj telefon koristi kako treba, a ne da ometa nastavni proces”, kaže Željka Damjanović iz Savjeta roditelja OŠ Desanka Maksimović iz Stanara.

Pedagozi sa kojima smo razgovarali kažu da telefone ne bi trebalo potpuno zabraniti, već dobro razmisliti o njihovoj upotrebi.

“Mislimo da treba ići u korak sa tehnologijom. Kako ide svijet, treba pratiti i škola. Odgajamo djecu i za izvan škole, ne samo za boravak u školi”, kaže pedagog Ivan Brnić.

“Mi nemamo takvih problema”, kažu iz Katoličkog školskog centra Banjaluka. Dosjetili su se, kažu, kako da riješe problem, pa su obezbijedili ormariće za svakog učenika. Telefoni su pod ključem, pa profesori mogu da rade bez ometanja.

“Svako ima svoj ormarić i može da odloži kako knjige, opremu, tako i mobilne telefone u taj ormarć. Dolaskom u školu ili ga odlaže u ormarić ili ga treba isključiti. Dakle, korištenja nema za vrijeme nastave. Telefon može koristiti na velikom odmoru ako ima potrebe za to”, rekla je Anđa Tomić, direktor Opšte gimnazije Katoličkog školskog centra Banjaluka.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture poručuju da je svaka zloupotreba telefona na nastavi kažnjiva, ali i da oni ne mogu da zabrane telefone u školama.