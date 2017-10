MMF tvrdi: Vlada tačno utvrdila deficit!

“Finansijski izvještaj o deficitu budžeta koji su vlasti u Srpskoj dostavile MMF-u je tačan”, potvrđuje za ATV rezidentni predstavnik MMF-a, Francisko Parodi.

U njemu piše da je prošlogodišnji deficit između 35 i 45 miliona maraka, što je, tvrdi, pouzdana informacija, na koju MMF može da se osloni u budućim pregovorima.

Ipak, dodaje Parodi, to ne znači da je izvještaj Glavnog revizora po kom je deficit budžeta 170 miliona netačan.

“Ono što tvrdim je da je finansijski izvještaj koje su vlasti RS dostavile misiji MMF-a, tačan, i u skladu za međunarodnim računovodstvenim standardima. Neslaganja sa Glavnim revizorom su rezultat lokalnog prava, u koje ne ulazim. Javnost treba da razumije da se procjena fizičkog deficita budžeta RS iz 2016. nije promijenila i on je i dalje između 35 i 45 miliona KM”, rekao je za ATV Francisko Parodi,rezidentni predstavnik MMF-a u BiH.

Do nesporazuma dolazi zbog različitih metoda, i što se miješaju babe i žabe, pojašnjava Parodi. Revizorski izvještaj se, kaže, radi po lokalnom zakonodavstvu, a onaj koji se šalje MMF-u, po međunarodnim standardima.

Nema različitih standarda, tvrdi ipak Ministar finansija Srpske,ali ne krije zadovoljstvo što je MMF dao prolaznu ocjenu izvještaju Vlade. Deficit se, kaže Zoran Tegeltija, računa po jedisntvenom sistemu, po kom se neizmirene obaveze iz prethodnih godina ne računaju kao dug.

Šnjegota je to, kaže, ipak uradio, što je dovelo do razlike u izvještajima od čak 135 miliona maraka.

“To što je iskazao kao deficit nema nigdje u zakonu, i to je gospodin Parodi rekao. Oni odlično izračunaju deficit i poklapa se u konvertibilnu marku sa onim što utvrdi Ministartsvo finAnsija, i ono što je uvtrdio i MMF”,kaže Zoran tegeltija, ministar finansija u Vladi RS.

Šnjegotin izvještaj u potpunosti je tačan, odgovara lider NDP-a, Dragan Čavić. MMF, kaže, nije i ne može da tumači rad glavnog revizora, koji je, tvrdi, deficit budžeta prikazao onakvim, kakav zaista jeste.

“Njegova definicija deficita proizilazi iz Zakona o budžetskom sistemu, i Zakona o zaduženju, dugovima i garancijama, jer on smatra, što je potpuno normalno, da obaveze koje se definišu kao ukalkulisane, odnosno obaveze koje nisu izmirene u prethodnoj godini, nego su prenesene, to znači da su one direktno deficit, nedostatak novaca da se izmire obaveze”, izjavio je Dragan Čavić, predsjensdik NDP-a.

Izvještaj Duška Šnjegote pokrenuo je lavinu reakcija, a završio ostavkom Glavnog revizora i dramom na sjednici Narodne Skupštine RS. Duško Šnjegota, još tada je rekao da će o izvještaju pričati kada sjednica bude gotova, ali ni danas nije odgovorio na pitanja ATV-a.