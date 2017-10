Mladiću iz sela poklonila veliko imanje, obećao da će se oženiti

Na veselju koje je organizovala porodica Radojice Popovića iz Prosjeka kod Prnjavora okupilo se cijelo selo kako bi zahvalili Živki Tešanović iz obližnjih Drugovića u laktaškoj opštini, koja je Radojicinom sinu Miroslavu (25) poklonila veliko i vrijedno imanje.

Ovaj gest mnogi su doživjeli kao veoma human i vrijedan svake pažnje. Živka Tešanović je penziju zaradila u Švajcarskoj, boraveći u toj zemlji više od četiri decenije. Njena kuća u Prosjeku, koju je izgradila sa pokojnim suprugom Pericom, prazna je 43 godine.

U dogovoru sa sinovima riješila je, kaže, da je pokloni kako bi usrećila nekoga iz svoga sela. Dosta mi je, ističe, tuge i čamotinje, želim da ovo imanje konačno oživi, da se nešto tu dešava, da mladi rade, stvaraju porodice, da se čuju deca…

– Dugo sam razmišljala kome da poklonim imanje. To nije jednostavno, ali je sada i moje srce puno – ispričala je Živka.

Ona posjeduje još jednu kuću na roditeljskom imanju u Drugovićima, gdje živi sa svojim životnim saputnikom Grujom Metlarom, austrijskim penzionerom porijeklom iz Kola na Manjači.

– Pronašli smo uzornog mladića iz Prosjeka, iz skromne i vrijedne porodice koja nije u srodstvu ni sa mojom rodbinom niti pokojnog muža. Poznavali su se naši stari, poštovali, uvažavali – priča Živka.

Ova žena je materijalno situirana, istinski opredeljena da pomogne i drugima. Ona priželjkuje da se Miroslav što prije oženi, da tu stvori porodicu, da radi i bude uzoran u novoj sredini.

– Vrijednost imanja je velika. Kuća veličine 12 sa 13 metara u koju je uloženo 200.000 KM je funkcionalna i potpuno uređenja, namještena sa pet soba, pomoćnim objektima, garažom, okućnicom od 70 dunuma, ima asfalt – priča Živka ističući da za ovaj gest ima apsolutnu podršku dvojice sinova.

– Moji sinovi Branislav i Zoran koji su oženjeni, imaju djecu, kuće i stanove u Švajcarskoj i u Banjaluci predložili su da imanje u Prtosjeku poklonimo. Rekli su, mama daj to nekome ko će biti srećan i tu graditi svoju budućnost, vatru ložiti, imati djecu – istakla je Živka.

Ova humana žena smatra da imovina nikome nije od viška kao ni njoj, ali smatra da ne treba sve ljubomorno držati za sebe nego pomoći i drugima. Živka kaže da je u Švajcarsku otišla 1970. godine, a pokojni suprug godinu prije, u tuđini vrijedno radili i sticali.

Radojica Popović, Miroslavov otac kaže da je impresioniran zbog Živkinog poklona o čemu pričaju cijelo selo i svi njegovi rođaci.

– Imam tri sina, Darka, Dejana i Miroslava. Svi smo se okupili kod ove kuće koja je nama otvorila vidike, učvrstila veru u ljude, naglasila vrijednosti dobrih komšija i komšiluka. Hvala Živki do neba, ona je zaradila novac, mučila se u svijetu i to poklonila mome sinu. To će pamtiti naši potomci – rekao je Radojica.

Njegov sin Miroslav, kojeg poznaju po nadimku Ćiro, pozdravljajući brojne goste naveo je za Živku da je ona njegova druga majka.

– Prvo ću se oženiti, to sam Živki i Gruji obećao. Mnogi ne mogu vjerovati da mi je ona toliko pomogla u životu, to je teško shvatiti i pronaći bilo gdje u svijetu – rekao je Miroslav.

Stigla brojna rodbina

Ruža Popović, Miroslavova majka grleći Živku i dižući zdravicu za sreću i zdravlje, najbraja brojnu rodbinu koja je stigla sa svih strana, Milkica, Slavica, Zdravko, Milan, Luka, Igor, Karolina… iz Slovenije, Hrvatske, Srbije. O ovome se, kaže ona, priča i pričaće se jer to vrijedi i zaslužuje beskrajnu zahvalnost.

Pjesma do zore

Živko Radujković iz Drugovića smatra da je ovaj događaj usrećio cijeli kraj i sve ljude.

– Na veselje koje je trajalo do zore, stigli su mnogi iz Prosjeka, Koljana, Drugovića, iz dvije opštine, laktaške i prnjavorske. Veselimo se i gostimo jer ovo se ne događa često, sviraju Krajišnici sa Manjače, došli su i sveštenici… – pohvalio je Radujković zabavu i sreću dobrih komšija. Zlatko Gatarić, sveštenik koji je prije 25 godina krstio Miroslava sada mu je, uz zdravicu, održao poučnu besjedu za sreću, zdravlje i svaki napredak.

