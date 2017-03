Mladići naoružani noževima automobilom uletjeli među pješake VIDEO!

Četiri tinejdžera naoružana noževima uhapšena su nakon što su se automobilom zabili u pješake u prometnoj londonskoj ulici i pritom povrijedili najmanje tri osobe.

Jedna žena i dva muškarca su u subotu uveče hitno prevezeni u bolnicu s povredama koje nisu opasne po život.

Steer clear of Essex road. @MPSIslington I have a lot of praise for you. Seconds to be on the scene. #EssexRoad #Islington #N1 pic.twitter.com/4xNiuVjnBa

— Steph (@Steph_R_86) March 25, 2017