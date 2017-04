Mladić vezan u bolničkom krevetu gorio tokom požara, porodica traži pravdu

Novotravničanin Gabrijel Trbara (33) zadobio je teške povrede u požaru koji je u noći s utorka na srijedu izbio u travničkoj bolnici, u Službi za neurologiju i psihijatriju.



Iz još uvijek neutvrđenih razloga došlo je do požara u kojem je prema izjavama porodice zapaljen, odnosno zadobio teške povrede Gabrijel Trbara.

Gabrijel se trenutno nalazi na aparatima u bolnici u Sarajevu, gdje se doktori bore za njegov život.

Na Fejsbuk stranici Istina za Gabrijela Trbaru, objavljen je tekst porodice Trbara o ovom stravičnom slučaju.

– Novotravničanin Gabrijel Trbara, koji je bio pacijent u JU Bolnica Travnik u Službi za neurologiju i psihijatriju, u noći sa utorka na srijedu, 19. aprila, zavezan je dvostrukim kaiševima za krevet, zapaljen je i ostavljen da gori. U nemogućnosti da sebe spasi, a bez ičije pomoći, Gabrijel je dobio teške opekotine po objema rukama te stomaku. Trenutno se nalazi na aparatima u bolnici u Sarajevu, gdje se doktori bore da ga spase. Ali, roditeljima se ne dopušta da ga vide. Ono što je uslijedilo nakon ovog monstruoznog čina je to, da je se sve pokušalo zataškati. Prema riječima njegovih bližnjih oni još ne znaju da li je policija obavila propisno uviđaj, niti to da li je sudski vještak bio prisutan.

Prema saznanjima, radnici odjeljenja nakon paljenja, sve su pacijente iz te sobe premjestili, dušek i sve dokaze izbacili van, a zidovi na kome su ostavljeni tragovi gorenja su okrečeni. Ovakav slučaj je nezapamćen u istoriji prakse bolnica, ne samo u Bosni i Hercegovini, već vjerujemo i šire. Ono što je navedeno je to da se Gabrijel sam zapalio. Međutim, dovoljno je samo logikom sleda događaja zaključiti da je to teoretski nemoguće. Naime, prema rečima radnika on je bio vezan te noći za krevet. Svaki put prije tog procesa pregledaju se temeljno svi dijelovi tijela i svaki dio kreveta u slučaju da ne bi postojale neke opasne supstance. Ruke su mu bile vezane, ne uz tijelo, gdje se nalazi posteljina i deka, već odvojeno od tijela i rastegnute u suprotnim smjerovima. To znači da je poslije vezanja morao ispružit šake te da nije bilo moguće uzeti upaljač niti igdje izazvati vatru. Još jedan detalj upada u oči, a naime to je da je on gorio određeno vrijeme, te da su mu obje ruke izgorele. Da bi vatra bila zapaljena na jednoj strani ruke i došla do druge, potrebno je mnogo duže vrijeme. No, najveća tragedija ovoga što se desilo, je to što je Gabrijel, dok je gorio, vrištao i zvao u pomoć, a njemu nije imao tko da pomogne. Apeluje se na sve medije, da se raspitaju o ovom slučaju, da ovo što se desilo, ne padne u zaborav, te da oni koji snose bilo kakvu krivicu i propust, krivično i odgovaraju – piše na Fejsbuk stranici Istina za Gabrijela Trbaru.

(EuroBlic)