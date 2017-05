Mladi ljudi izbjegavaju brak, besparica glavni razlog

Prošle godine u Republici Srpskoj je sklopljeno je 5 563 braka, što je u odnosu na 2015. godinu 332 braka manje. U poređenju sa 1998. godinom sklopljeno je preko 1 900 brakova manje.

U istom periodu broj novorođene djece smanjen je za preko 4 000.

Prosječna starost pri sklapanju braka mladoženje bila je 31,9 godina, a nevjeste – 28,3 godine. Prosječna starost muškaraca koji stupaju u brak se u posljednjih 18 godina povećala za 1,3 godine, a žena za dvije godine.

Jedna Banjalučanka (31) sa kojom smo razgovrali je u vezi više od pet godina. I ona i momak žive sa roditeljima, a o braku još ne razmišljaju.

“Kod nas kažu da mladi neće da sklapaju brakove jer su lijeni, sebični ili grade karijeru. Ma dajte, to možda važi za neke bogate razvijene zemlje. Kod nas je besparica ključni razlog. Ja ne mogu da nađem posao već duže vrijeme, a momak radi za 700 KM mjesečno. Kako da živimo od toga i plaćamo stan i obaveze, a kamoli da razmišljamo o djeci? Znate kako kažu: “Kada bijeda uđe na vrata, ljubav bježi kroz prozor”, priča ova Banjalučanka.

U Zavodu za statistiku RS kažu da se kod nas uočava sve veće približavanje zapadnoevropskom tipu bračnosti, koji se odlikuje sve kasnijim ulaskom u brak i odgađanjem braka.

” To opet dovodi do smanjenog nataliteta i samim tim do pojave sve češćeg negativnog prirodnog priraštaja, te smanjenja broja stanovnika pojedinih područja”, upozoravaju iz Zavoda za statistiku RS.

Da se mladi u BiH sve teže osamostaljuju pokazuje podatak Agencija za statistiku BiH da čak 186 000 starijih od 30 godina u BiH žive kod roditelja. BiH je takođe sa 60 odsto mladih bez posla, rekorder u regionu.

I kada sklope brak mladi zbog nemogućnosti zaposlenja i neriješenog stambenog pitanja odgađaju prvo potomstvo, jer analize pokazuju da Srpskoj prije svega nedostaje 50 odsto prvorođene djece.

Ljubo Lepir, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci, kaže da su generalno savremeni brak i savremena porodica u krizi.

” To je globalni trend koji nije ni nas mimošao, ali u našim uslovima dodatno postoji problem finansijske prirode, jer ekonomski uslovi nisu povoljni za formiranje braka. Mladi ne mogu da nađu posao i da se osamostale. Mi danas imamo veliki broj domaćinstava u kojima žive tri generacije – baka i djeda, majka i otac i djeca. To su sve razlozi zbog kojih mladi teže donose odluku da stupe u brak”, ističe Lepir.

Da je institucija braka u krizi, dodaje Lepir, dokaz je povećano bračno nasilje, kao i sve veći broj razvoda, posebno mladih bračnih parova.

Prošle godine u Srpskoj je zabilježeno 1 025 razvoda, odnosno svaki peti brak je okončan razvodom.

