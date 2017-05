Mladen Ivanić postrojio Treći pješadijski RS puk Oružanih snaga BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić poručio je danas da je za opstanak srpskog naroda u BiH uslov postojanje Republike Srpske, u čijoj je odbrani njena vojska odigrala časnu ulogu.

Obraćajući se na svećanosti obilježavanja 12. maja – Dana Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH u kasarni “Kozara”, Ivanić je izrazio zahvalnost za 220.000 ljudi koji su tokom rata prošli kroz Vojsku Republike Srpske, a posebno za 23.184 njena pripadnika koji su svoje živote ugradili u temelje Srpske.

On je podsjetio da je prije 25 godina, u uslovima velikog političkog haosa, formirana Vojska Republike Srpske, te da je ona časno odigrala svoju ulogu štiteći srpski narod na ovim prostorima.

“Trebalo je u tim vremenima imati hrabrosti i odlučnost i stvoriti uslove da se brani srpski narod, da ne izgine, te da, nakon formiranja Vojske Republike Srpske, ojačaju postojeće političke institucije koje je tada srpski narod imao”, rekao je Ivanić.

On naglasio da u BiH ima još mnogo izazova, te da je potrebno mnogo spremnosti na kompromis da bi se došlo do zajedničkog rješenja, jer je to jedini način da se ovdje živi, gradi i stvara.

Ivanić je podsjetio da neko ko predstavlja srpski narod u institucijama BiH mora da bude spreman da žestoko brani elementarno dostojanstvo i identitet srpskog naroda na ovim prostorima.

Ivanić je postrojio vojnike Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, pozdravljajući ih tradicionalnim srpskim pozdravom “Pomoz Bog junaci!”, nakon čega mu je predat raport. Predsjedavajući Predsjedništva BiH je čestitao Dan Vojske Republike Srpske.

Komandant Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, brigador Nedeljko Kopuz poručio je da je 12. maja 1992. godine donesena istorijska odluka o formiranju Vojske Republike Srpske.

“Srpski narod se organizovao i formirao svoju vojsku i ovo je bila odluka od istorijskog značaja, da se odbrani životni prostor, vjekovna ognjišta i sloboda Srba”, rekao je Kopuz.

On je istakao da su, uprkos svim ratnim teškoćama, srpski borci bili ispunjeni patriotizmom, slobodarskom tradicijom i nesebičnom hrabrošću i odlučnošću da odbrane srpski narod.

Kopuz je podsjetio da još nisu pronađeni posmrtni ostaci svih nestalih boraca i civila u odbrambeno-otadžbinskom ratu.

(Srna)