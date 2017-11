Mještani Krupe protiv izgradnje hidroelektrane

Do prve pijace 30 kilometara

Projektante, koji su obilazili teren na kome je planirana izgradnja Hidroelektrane Krupa na Vrbasu, ispratili su smrknuti pogledi mještana.

I na taj način htjeli su da poruče svima koji bi da grade u kanjonu, da tamo nisu dobrodošli. Stigla je i poruka – uništićete nam život.

Mještani Krupe pojavili su se zbunjeni na mjestu gdje je planirana izgradnja Hidroelektrane. Nije im jasno zašto se gradi u jednom ekološki čistom mjestu kao što je Krupa. Plaše se i scenarija da bi njhove parcele mogle biti potopljene.

Da isprati svaki korak projektanta, došla je i Nada. Ni u najluđim snovima nije mogla da zamisli da bi se neko odlučio, kako kaze, da uništava prirodne ljepote Krupe.

“Ako oni bilo šta više naprave na Vrbasu, uništiće cijelu rijeku, unišiće floru, faunu, uništiće nam život jer mi tu vodu pijemo. Nama je Vrbas izvor života. Ljudi u svijetu se bore za vodu, za svaku kap vode. A mi ovakvo zlato, ovakvu ljepotu uništišmo”, kaže Nada Stanojević.

Mještane bi, donekle, mogla da umiri najava iz Hideorelektrana na Vrbasu. Uvjeravaju da je, zasad, sve ideja i da sa onima koji žive na potezu gdje bi trebalo da se gradi, žele da budu partneri.

“To idejno rješenje ćemo mi dostaviti Vladi RS, resorno ministarstvo će biti izvjestilac

na Vladi RS i Vlada RS će odlučivati da li će se dobiti koncesija, da li će se tu graditi ili ne. Nećemo mi protiv nikoga. Ukoliko građani i ostali budu protiv, neće se graditi”, kaže Nedeljko Kesić, direktor preduzeća “Hidroelektrane na Vrbasu”.

Dok i definitivno ne dobiju odluku da nema ništa od gradnje, u Centru za životnu sredinu učiniće sve što mogu da bageri i mašine nikad ne krenu prema Krupi. U toj priči vide samo interese pojedinaca.

“Preko 200.000 ljudi pije ovu vodu. Izgradnjom bilo kakve brane, bilo kakvog antropogenog objekta u kanjonu, odnosno u Grebenskoj klisuri, bi dovelo i do pogoršanja kvaliteta vode, ali i do izumiranja mladice koja je jedna od najznačajnijih i najugroženijih vrsta”, rekao je Viktor Bijelić iz Centra za zaštitu životne sredine.

Izgradnjom HE ”Krupa na Vrbasu” magistralni put koji ide tim dijelom kanjona bio bi prebačen na suprotnu stranu rijeke a naselje bi dobilo novi most. Većinu mještana to ne zanima pa onima koji su došli na ideju da grade u kanjonu poručuju da će još dosta Vrbasa proteći dok dobiju njihovo odobrenje.