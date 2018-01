Mještani Krepšića kod Brčkog nakon tri godine dočekali otvaranje mosta

Konačno smo i ovo dočekali, kažu mještani Krepšića kod Brčkog nakon što je, za saobraćaj, otvoren most u tom naselju, na magistralnom putu Brčko – Bijeljina.

Odnijela ga je bujica tokom majskih poplava pa su vozači, više od tri godine, bili prinuđeni da koriste improvizovani dio puta na jednoj od najprometnijih saobraćajnica u tom dijelu Srpske.

“Mi smo sa strahom gledali u nebo i u most. Sada vjerovatno nećemo to više gledati jer nas je ovaj most zaštitio visinski i sve ostalo”, rekao je Milan Maksimović, predsjednik MZ Krepšić 2.

U Putevima Brčko, koje je gradilo most, hvale se da su uspjeli da završe posao u tromjesečnom roku. Još im je ostalo da uklone pomoćni dio puta koji je korišćen proteklih godina.

“Čim nam vrijeme dozvoli, možda već sutra mi ćemo bajpas da srušimo. Tu ima jedno tri, četiri, možda i pet hiljada kubika koje ćemo odvesti. Međutim, to ničim neće ometati postojeći saobraćaj”, rekao je Miroslav Miškić, direktor JP ”Putevi Brčko”.

“Mi smo u ovaj projekat, u saradnji sa Javnim preduzećem putevi, uložili negdje oko 690 hiljada konvertibilnih maraka. S tim što je Vlada Republike Srpske izdvojila 65 hiljada maraka za projektnu dokumentaciju i koristim priliku da zahvalim na toj podršci”, kazao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

Mještani Krepšića nadležnima poručuju i da saniraju i nasip na rijeci Tinjim dvjestotinak metara od mosta. Podsjećaju ih da to što prije riješe jer bi, u suprotnom, ako bi se ponovio scenario iz maja 2014., i novi most mogao ponovo da strada.