“Mjesečini” Oskar za najbolji film u bizarnoj završnici dodjele FOTO / VIDEO

Mjuzikl “La La Land” osvojio je šest Oskara na 89. dodjeli nagrada Američke akademije za filmsku umjetnost i nauku: za režiju, glavnu žensku ulogu, fotografiju, muziku, pjesmu i scenografiju ali je film “Mjesečina” proglašen za najbolji film.

U skoro savršenoj dodjeli na kraju je ipak došlo do velike brljotine: Fej Danavej, koja je sa Vorenom Bitijem dodjeljivala nagradu za najbolji film, pogrešno je pročitala da je dobitnik “La La Land”. I dok su reditelj Dejmijen Šazel i ekipa držali svoje govore i počeli da slave, jedan član Akademije ih je prekinuo rekavši da je došlo do greške i da je “Mjesečina” najbolji film.

#Oscars shocker: Warren Beatty reads the wrong Best Picture winner, ‘La La Land’ didn’t win — ‘Moonlight’ did. pic.twitter.com/iB6TLxyTn5 — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

Voren Biti je potom dodao da je dobio kovertu sa imenom Eme Stoun i filma “La La Land”, pa se zbunio i na trenutak zastao, pruživši Fej da pročita dobitnika.

Reditelj Beri Dženkins i ekipa “Mjesečine” prvo nisu mogli da vjeruju šta se dešava ali je na kraju, kako je Dženkins rekao, sve ispalo “luđe nego u najluđim snovima”.

“Mjesečina” je osvojila ukupno tri Oskara: za film, sporednu mušku ulogu (Maheršala Ali) i adaptirani scenario. Po dvije nagrade uzeli su filmovi “Mančester na moru” (glavni glumac i originalni scenario) i “Greben spasa” (montaža i miks zvuka).

Dejmijen Šazel (32) postao je najmlađi reditelj u istoriji koji je nagrađen Oskarom.

Glumačke nagrade su, uglavnom prema očekivanjima, pripale Kejsiju Afleku (Mančester na moru) i Emi Stoun (La La Land) za glavne, odnosno Maheršali Aliju (Mjesečina) i Vajoli Dejvis (Fences) za sporedne uloge.

Dejvisova je održala jedan od najdirljivih govora večeri, koji čak ni orkestar nije “smio” da prekine:

“Ima jedno mjesto na kojem su okupljeni svi ljudi sa najvećim potencijalom. To je groblje. Ljudi me stalno pitaju, Kakve priče želiš da ispričaš, Vajola? A ja im kažem, ekshumirajte ta tijela. Ekshumirajte te priče. Priče o ljudima koji su sanjali velike snove i nikada nisu doživjeli da im se ostvare. Ljude koji su se zaljubljivali i patili. Ja sam postala umjetnik jer smo mi jedina profesija koja slavi šta znači živjeti život. Ovo je za Ogasta Vilsona, koji je ekshumirao i uzdigao obične ljude.

“Hvala ljudima koji su me naučili dobrom i lošem, kako da padnem, kako da volim, držim nagradu, kako da izgubim: mojim roditeljima. Zahvalna sam bogu koji vas je izabrao da me donesete na svijet. Mojoj sestri Deloris, koja je ovdje, koja se igrala sa mnom bogatih bjelkinja koje prave čajanku. Hvala ti za maštu.”

Vajola (51) je četvrta žena koja je dobila i pozorišnu nagradu “Toni” za istu ulogu. Ona i Denzel su 114 puta glumili u pozorišnoj predstavi “Fences” na Brodveju prije nego što je Denzel adaptirao komad za film i režirao ga.

Nagradu za najbolji strani film dobio je “Trgovački putnik” Asgara Farhadija, reditelja koji je bio najpoznatija žrtva Trampove zabrane ulaska u SAD državljanima šest muslimanskih zemalja. On, naime, nije želio da doputuje u Ameriku za predoskarovske događaje niti da prisustvuje dodjeli nagrada, iako je Vrhovni sud suspendovao Trampovu odluku. Farhadijevu poruku pročitala je američka IT inženjerka iračkog porijekla Anuše Ansari.

“Velika je čast što dobijam ovu nagradu drugi put. Žao mi je što nisam večeras sa vama. Moje odsustvo je znak poštovanja prema ljudima iz moje i još šest zemalja koji su poniženi neljudskim zakonom o zabrani ulaska imigranata u SAD. Podjela svijeta na kategorije “mi” i “naši neprijatelji” stvara strah. To je lažno opravdanje za agresiju i rat. Ti ratovi spriječavaju demokratiju i ljudska prava u zemljama koje su i same žrtve agresije. Filmski autori mogu da upere svoje kamere i uhvate zajedničke ljudske kvalitete i sruše stereotipe o raznim nacionalnostima i religijama. Oni stvaraju empatiju između nas i drugih. Empatiju koja nam je danas potrebnija više no ikad”, glasila je Farhadijeva poruka.

Najbolji dokumentarac je skoro 8 časova dugačak film “O.J.: Made in America” Ezre Edelmana o O.Džeju Simpsonu, bivšoj ragbi zvijezdi kasnije optuženoj (i oslobođenoj) za ubistvo supruge i njenog ljubavnika koji je trenutno u zatvoru zbog manjih prekršaja.

Najbolji animirani film je “Zootroplis: Grad životinja”.

“Zahvalni smo publici širom svijeta koja je prihvatila ovaj film i njegovu priču o tome kako je tolerancija moćnija od straha od drugih”, poručio je koreditelj Rič Mur.

Orlando fon Ajsnajdel, reditelj nagrađenog kratkog dokumentarca “The White Helmes” rekao je da odlučio da snimi kada je na vijestima vidio snimak dvonedjeljne bebe koja je šest sati bila zarobljena u bombardovanoj zgradi u Siriji. The White Helmets (Beli šlemovi) su mladići prosečnog uzrasta od 22 godine, obični Sirijci – kovači i krojači – koji rizikuju svoje živote da bi spasili tuđe. On je pročitao poruku jednog od momaka iz ove spasilačke službe:

“Spasili smo preko 82.000 civila. Pozivam sve koji me čuju da rade na životu, da zaustave krvorpoliće u Siriji i širom svijeta”.

Neke zvijezde nosile su plavu traku u znak podrške Američkoj uniji za građanske slobode, tačnije onima u prvim redovima – u sudovima, pravnim službama i na ulicama – koji rade na očuvanju građanskih sloboda i drugih vrijednosti u SAD.

Jedan od prezentera, glumac Gabrijel Garsija Bernal, poslao je političku poruku, mimo zvaničnog scenarija:

“Kao Meksikanac, kao Latinoamerikanac, kao radnik migrant, kao ljudsko biće, protivim se svakoj vrsti zida koji želi da nas podijeli.”

Za razliku od prethodnih godina, 89. dodjela Oskara počela je pjesmom i igrom, odnosno prvom nominovanom originalnom numerom “Can’t Stop the Feeling” u izvođenju Džastina Timberlejka, a nastavak je bio živahan, bez uobičajenih dosadnih momenata uprkos trajanju od skoro četiri sata.

Voditelj Džimi Kimel bio je izuzetno zabavan i manje političan nego što se očekivalo. Doduše, pomenuo je da se dodjela emituje u 225 zemalja “koje nas sada mrze” i zahvalio Trampu jer koliko prošle godine “Oskari su smatrani rasističkim, ali više ne, zahvaljujući njemu”. U toku večeri je uživo tvitovao predsjedniku, pitajući ga da li je budan.

Francuskoj gumici Izabel Iper je poručio:

“Drago mi je da su te carinici pustili. Mi ovde u Holivudu srdačno dočekujemo autsajdere. Mi ne diskriminišemo ljude na osnovu zemlje porijekla. Mi ih diskrinimišemo samo na osnovu godina i težine.”

U jednom od najspontanijih trenutaka večeri Džimi Kimel je “skrenuo” turistički autobus koji vodi u obilaske domova poznatih holivudskih stanovnika i nekoliko turista uveo pravo u Dolbi teatar koji su bili, malo je rečeno, zapanjeni bliskim susretom sa Nikol Kidman, Denzelom Vošingtonom, Meril Strip, Hale Beri, Rajanom Goslingom, Enom Stoun, Dženifer Aniston… Jedan par vjerenika čak je dobio i zvanično “proglašavam vas mužem i ženom” od svog omiljenog glumca Denzela Vošingtona.

Kimel je, takođe, u dva navrata nahranio publiku slatkišima u paketićima koji su padali s plafona poput padobrana, a veče je obilježila i njegova lažna svađa sa Metom Dejmonom, pa je glumca često “prozivao” i “maltretirao”. Iako je tokom ceremonije dobio pohvale svojih kolega preko Tvitera, Kimel je rekao da je na kraju “sve uprskao” zbrkom oko nagrade za najbolji film. Ostaje da vidimo da li će ga to koštati vođenja ceremonije sljedeće godine.

89. OSKAR – LISTA POBJEDNIKA

FILM – La La Land

REŽIJA – Dejmijen Šazel (La La Land)

GLAVNA GLUMICA – Ema Stoun (La La Land)

GLAVNI GLUMAC – Kejsi Aflek (Mančester na moru)

ORIGINALNI SCENARIO – Mančester na moru – Kenet Lonergan

ADAPTIRANI SCENARIO – Mjesečina – Beri Dženkins i Tarel Alvin Mekrejni

SPOREDNA GLUMICA – Vajola Dejvis (Fences)

SPOREDNI GLUMAC – Maheršala Ali (Mjesečina)

DOKUMENTARNI FILM – O.J.: Made in America, režija: Ezra Edelman

STRANI FILM – Trgovački putnik (Iran), režija: Asgar Farhadi

ANIMIRANI FILM – Zootropolis: grad životinja (Zootopia), režija: Bajron Hauard, Rič Mur i Klark Spenser

MONTAŽA – Greben spasa – Džon Gilbert

FOTOGRAFIJA – La La Land – Linus Sandgren

KOSTIM – Fantastične zvijeri i gdje ih naći – Kolin Atvud

SCENOGRAFIJA – La La Land – Dejvid Casko i Sendi Rejnolds Vasko

ŠMINKA I FRIZURA – Odred otpisanih – Alesandro Bertolaci, Đorđo Gregorini i Kristofer Nelson

MUZIKA – La La Land – Džastin Hurvic

PJESMA – City of Stars, La La Land – Džastin Hurvic (muzika), Bendž Pasek i Džastin Pol (tekst)

VIZUELNI EFEKTI – Knjiga o džungli (The Jungle Book) – Robert Legato, Adam Valdez, Endru R. Džouns i Den Lemon

MONTAŽA ZVUKA – Dolazak – Silven Belmar

MIKS ZVUKA – Greben spasa – Kevin O’Konel, Endi Rajt, Robert Makenzi i Piter Grejs

KRATKI ANIMIRANI – Piper, režija: Alan Bariljaro i Mark Sondhajmer

KRATKI DOKUMENTARNI – The White Helmets, režija: Orlando fon Ajsnajdel

KRATKI IGRANI – Sing, režija: Kristof Deak i Ana Urvadi

