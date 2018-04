Mjeračima u Banjaluci mjere aerozagađenje u Bijeljini!

JNU „Institut za zaštitu i ekologiju RS“ vrši mjerenje aerozagađenja na području Bijeljine i to uz pomoć dvije automatske stanice za određivanje i mjerenje, koje se nalaze 250 kilometara dalje, u Banjaluci!

Naime, u oktobru 2017. godine grad Bijeljina je raspisao poziv za nabavku usluga “Mjerenje aerozagađenja na području grada Bijeljina” i nakon provedene procedure izabrao kao najpovoljnijeg ponuđača JNU „Institut za zaštitu i ekologiju RS“ iz Banjaluke.

Kako su izjavili iz Instituta, ova ustanova posjeduje dvije automatske stanice za određivanje i mjerenje u skladu sa uslovima koji su traženi na raspisanom tenderu.

Ipak, kako tvrdi izvor portala SrpskaCafe , prema tim istim uslovima koji su postavljeni i u ugovoru ove stanice su trebale biti locirane na dvije pozicije u gradu Bijeljina.

“Jedna je trebalo da bude na parkingu kod opštinskog restorana, a druga kod gradske toplane. To je tako projektovano u cilju konstantnog praćenja aerozagađenja, 24 časa dnevno. Zanimljivo je da se prema svim dosadašnjim izvještajima o mjerenju aerozagađenja na području grada Bijeljina, koje je Institut za zaštitu i ekologiju RS podnio nadležnoj službi grada, između ostalog, navode i lokacije na kojima su smještene mjerne stanice, i to centar i Toplana. Ipak, nakon što smo izašli na teren, neposrednim uvidom i obilaskom predmetnih lokacija došli smo do zaključka da se mjerne stanice koje su navedene u ponudi izabranog ponuđača i koje predstavljaju osnov za sačinjavanje izvještaja, ne nalaze na opisanim lokacijama”, rekao je za SrpskaCafe izvor iz Gradske uprave Bijeljina.

Da zlo bude veće, ove mjerne stanice se nalaze 250 kilometara dalje, u Banjaluci i smještene su na parkingu, poznatom pod nazivom “Paskulina ciglana”, na adresi između ulica Jovana Dučića i Vuka Karadžića, što potvrđuju i fotografije.

Prema riječima sagovornika portala, očigledno je da JNU „Institut za zaštitu i ekologiju RS“ ne realizuje ugovor o aerozagađenju shodno zakonskim i podzakonskim propisima, tednerskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača.

“Ako mjerne stanice nisu postavljene na predviđene lokacije, onda je nemoguće i izvršiti mjerenje. Ovo je jasno i laiku, jer kako je i na koji način moguće vršiti mjerenje aerozagađenja na području grada Bijeljina, ako su mjerne stanice u drugom gradu”, zaključio je sagovornik portala SrpskaCafe.

(srpskacafe)