Mitropolit Amfilohije: Narodne pare dati majkama, a ne NATO paktu

Stiven Spilberg: Najviše puta sam gledao E.T.

NJegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije rekao je danas da bi bilo bolje da crnogorska vlast narodne pare daje majkama, a ne NATO paktu koji sada bombarduje i sirijski narod.

“Bolje bi bilo da te pare što ih je narod sabrao daju majkama. To su oni davali majkama, pa su im to sad oduzeli. Nije to blagosloveno ni za njih, ni za Crnu Goru”, poručio je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit crnogorsko-primorski danas je Zlatnim likom Svetog Petra Drugog (Petrovića NJegoša) Tajnovidca Lovćenskog odlikovao supružnike Rada i Vesnu Rajkoviće, roditelje sedmoro djece.

Vladika Amfilohije je porodici Rajković uručio novčani dar Mitropolije crnogorsko-primorske od 700 evra, po 100 za svako dijete, saopšteno je iz Mitriopolije.

(Srna)