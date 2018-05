Mitinzi u Srednjoj Evropi: Dosta je rada za male pare

Prvomajski marševi, mitinzi i proslave u Srednjoj Evropi protiču u znaku zahteva da je Poljacima, Česima i Slovacima dosta “rada za male pare”.

Oni očekuju od svojih vlada i preduzeća da se njihove plate brže približe zapadnim.

Tradicionalni prvomajski marš u organizaciji Opštepoljskog sporazuma sindikata prošao je danas Varšavom pod parolom “Poljskoj su potrebne veće plate”.

Radnici i sindikati traže brži rast zarada od 7,3 odsto, koliko je porasla prošle godine prosječna poljska plata, na 1.185 evra bruto, koliko je iznosila u januaru ove godine, ali i transparentnost i poštovanje propisa u isplati minimalnih zarada, ove godine određenih na 500 evra bruto.

Ostali sindikati u Poljskoj kritikuju nasljednicu legendarne poljske Solidarnosti, prvih nezavisnih sindikata u sovjetskom bloku, da se suviše približila sadašnjih vlastima stranke Pravo i Pravda Jaroslava Kačinjskog i prestala da se odlučno bori za radnička prava.

Kraj jeftinog rada zatražili su zajedno danas češki i slovački sindikati u slovačkom gradu Žilina, na zajedničkoj proslavi 1. maja u godini u kojoj dvije zemlje obelježavaju 100. godišnjicu nastanka zajedničke države – Čehoslovačke.

“Znam da to nije jednostavno, ali produktivnost slovačkih radnika je vrlo visoka upravo u preduzećima inostranih vlasnika. Samo uz veliki pritisak i kolektivno pregovaranje možemo da postignemo da se naše plate približavaju zapadnim”, kazao je lider Konfederacije saveza sindikata Slovačke Jozef Kolar.

Lider Češko-moravske konfederacije sindikalnih saveza, Jozef Stšedula kao glavne zahtjeve sindikata dvije zemlje u kojima tijesno sarađuju i pružaju jedni drugima podršku naveo je kraj jeftinog rada, veću minimalnu zaradu i dostojanstvenu starost.

“Naravno bliži se robotizacija. U obe zemlje je to veliki problem. U obe zemlje će se smanjivati zaposlenost i jedini put kako da se to zaustavi jeste skraćenje radnog vremena. Skraćenje na 37,5 sati (nedeljno) nije ništa dramatično, ne tražimo 35 sati. Ništa se ne bi desilo i nema razloga da se za to smanjuju plate. Upravo suprotno, mi vidimo prostor za povećanje zarada za desetine procenata”, kazao je Stšedula.

“Vaše zamjerke razumijem. Nastojaću da broj ljudi koji primaju minimalnu zaradu bude što manji”, obratio se okupljenima danas na češko-slovačkoj sindikalnoj proslavi 1. maja slovački premijer Peter Pelegrini.

On je podsjetio da danas na snagu stupaju izmjene zakona iz tzv. socijalnog paketa, između ostalog i povišice za prekovremeni, noćni i rad na praznike a takođe i mogućnost da se ne plaćajući na to doprinose, radnicima isplaćuju 13. i 14. plata.

Prosječna plata u Slovačkoj dostigla je u posljednjem kvartalu prošle godine 1.041 evro, dok je u Češkoj krajem prošle godine dostigla 1.218 evra i prvi put prešla granicu od 30.000 kruna.

Minimalna zarada u Slovačkoj od ove godine je 480 evra, u Češkoj 478 evra, a u obe zemlje Zakon o radu predviđa različitu minimalnu zaradu prema vrsti poslova i koliko su komplikovani, što važi za zaposlene u preduzećima u kojima nema zaštite u vidu kolektivnog ugovora a preduzeća imaju obavezu da tu garantovanu minimalnu zaradu, veću od obične minimalne koja važi samo za najjednostavnije poslove bez kvalifikacija, isplaćuju i stranim radnicima.

Najviša takva garantovana minimalna zarada u Češkoj je od ove godine, po naređenju vlade, 956 evra bruto.

Češki i slovački sindikalni savezi organizovali su zajedničku proslavu Praznika rada da upozore da problemi radnika u globalizovanom svijetu ne poznaju granice.

