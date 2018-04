Misterija u Johanezburgu: Da li je likvidiran Arkanov ubica?

Milan Đuričić Miki, jedan od osuđenih za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana, ubijen je u Južnoafričkoj republici, prenijeli su mediji, ali zvanične potvrde nadležnih nema.

“Milan Đuričić je, prema nepotvrđenim informacijama, ubijen u srijedu u Johanezburgu. Ubice su ga navodno izrešatale u automobilu, dok je čekao na semaforu. Činjenica je da ubijeni čovek izgleda kao Đuričić, ali je kod sebe imao dokumenta na drugo ime, što je i logično, s obzirom da je bio u bjekstvu od 2006 godine, kada mu je izrečena kazna od 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Željka Ražnatovića Arkana. On je prije toga u pritvoru proveo dvije godine, ali je pušten na slobodu do izricanja presude, zbog proceduralnih propusta. Na izricanju presude se nije pojavio, i od tada mu se gubi svaki trag. Sada treba da se sa sigurnošću utvrdi identitet muškarca ubijenog u Johanezburgu, uz pomoć otisaka prstiju, ili DNK uzorka. Za sve to potrebna je saradnja južnoafričke i srpske policije. Tek poslije toga znaćemo da li je u Africi ubijen Miki Đuričić”, kaže novinar Darko Jevftić.

Za Đuričića se sumnjalo da se nalazi u Južnoafričkoj republici, a te sumnje su podgrijane kada je u toj državi, u mafijaškom obračunu ranjen Dobrosav Gavrić, u Srbiji osuđen da je direktni Arkanov ubica. Srbij zahtjeva njegovo izručenje, ali je on tražio azil, jer se u Srbiji plaši osvete. Od tada se nalazi u kućnom pritvoru u Johanezburgu.

“Dobrosav Gavrić je čovjek koji je pucao u Željka Ražnatovića, Milenka Mandića i Dragana Garića, koji su sa njim sjedili u separeu hotela Interkontinental. Arkanov tjelohranitelj tada je teško ranio Gavrića, i upravo mu je Miki Đuričić pomogao da izađe iz hotela, ubacio ga u kola i odvezao. Oni su poslije toga imali podršku izuzetno jakih ljudi u podzemlju, ali se oni nisu našli na optužnici”, navodi Mašan Lekić, urednik emisije “Dosije”.

Zbog trostrukog ubistva u hotelu Interkontinental u zatvoru je završio jedino Dragan Nikolić Gagi, koji je, kao i Đuričić zbog pomaganja u likvidaciji Arkana, osuđen na 30 godina zatvora.

Suđenje

15. januara 2000. godine, ubijen je čovek za koga se mislilo da je nedodirljiv. Ubica je u Željka Ražnatovića Arkana i još dvojicu ljudi ispalio smrtonosne hice i pobegao. Tom prilikom je i sam ranjen. Šest godina kasnije za ubistvo je osuđen Dobrosav Gavrić, a kao pomagači osuđeni su Dragan Nikolić Gagi, i Milan Đuričić Miki.

(B92)