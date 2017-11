Misterija radioaktivnog oblaka nad Evropom

One nikada nisu na dijeti, a izgledaju odlično - evo i kako

Francuski državni institut za nuklearnu bezbjednost saopštio je da radioaktivni oblak koji se iznad Evrope pojavio krajem septembra i početkom oktobra ukazuje na mogućnost neke nuklearne nesreće u Rusiji ili Kazahstanu u tom periodu. Svi uvjeravaju građane da nema opasnosti za zdravlje ljudi niti za prirodnu sredinu.



Radioaktivni oblak iznad Evrope registrovan je 27. septembra i mjerne stanice svih zemalja već u prvoj sedmici oktobra potvrdile su prisustvo supstance rutenijuma 106. Oblak je nestao zaključno sa 13. oktobrom.

I srpska agencija i Institut Vinča slali su podatke Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u Beču, a mjerenja su svakodnevna.

“Na osnovu svih proračuna niko nije bio ugrožen – ni životna sredina ni zdravlje ljudi, ni tada a ni sada jer ga nema”, ističe Maja Eremić iz Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i nuklearnu bezbjednost Srbije.

Iako niko ne navodi tačnu lokaciju gdje je došlo do oslobađanja radioaktivnog materijala, analiza francuskog Instituta za nuklearnu bezbjednost ukazuje da bi to moglo biti između planine Urala i rijeke Volge, što znači ili u Rusiji ili u Kazahstanu. Međutim, obje zemlje to demantuju.

“Zvanično, to još niko nije potvrdio, ni Međunarodna agencija za atomsku energiju ni mi ne možemo da potvrdimo. To su sumnje jedne laboratorije koja jeste kompetentna, ali su sumnje u pitanju”, kaže Maja Eremić.

Iako isključuju mogućnost akcidenta u nekom nuklearnom reaktoru, pojava radioaktivnog oblaka sa rutenijumom u atmosferi proteklih nedelja zbunjuje i naučnike.

“Posljedica je sigurno nekog nekontrolisanog ispuštanja iz nekog medicinskog procesa, jer se rutenijum koristi za liječenje tumora u oku i istovremeno je moguće da je iz nekog procesa prerade isluženog nuklearnog goriva”, objašnjava Miodrag Mesarović iz Srpskog komiteta u Svjetskom savjetu za nuklearnu energiju.

Na sajtu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije navodi se da je u periodu od 29. septembra do 5. oktobra na mjernim mjestima na teritoriji Srbije detektovano u vazduhu prisustvo rutenijuma 106, a izmjerene vrijednosti kretale su se u opsegu od 54 mega bakerela po kubnom metru, što se, kako se navodi, poklapa sa vrijednostima izmjerenim u istom periodu u drugim laboratorijama u Evropi.

Od tada nije ponovo detektovano prisustvo rutenijuma-106 na teritoriji Republike Srbije.

Rutenijuma 106 nema u prirodi, vještački nuklearni materijal nastaje deljenjem nuklearnih atoma. Njegovo nedavno otkrivanje u atmosferi, bar za sada, ostaje misterija.

