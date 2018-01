Misić: Radnici finansiraju zapošljavanje novih radnika!

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske Ranka Mišić rekla je da će radnici u Srpskoj, kojima se uplaćuju doprinosi, sa 12,3 miliona KM u najvećem dijelu finansirati zapošljavanje novih radnika.

Mišićeva je navela da ostatak od približno dva miliona i 200.000 KM izdvaja Vlada Srpske i nadležno ministarstvo u Savjetu ministara.

“Oko 14,6 miliona KM planirano je za podršku zapošljavanju putem različitih projekata”, rekla je Mišićeva na konferenciji za novinare nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta.

Mišićeva, koja je i predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, ponovila je sindikalne zahtjeve da bude povećana naknada za vrijeme nezaposlenosti, kao i dužina primanja te naknade.

“Tražimo da se produži rok primanja naknade u skladu sa godinama staža do 24 mjeseca, sada je to do 12 mjeseci, te da najmanja naknada za vrijeme nezapolenosti iznosi 50 odsto prosječne plate u Srpskoj”, rekla je Mišićeva.

Ona je podsjetila da je doprinos za nezaposlenost smanjen sa jedan na 0,80 odsto bruto plate da bi Fond za dječiju zaštitu dobio dodatnih 0,20 odsto kako bi se pomoglo poslodavcima za finansiranje porodiljskog odsustva.

Mišićeva je rekla da je Ekonomsko-socijalni savjet danas u formi nacrta razmatrao akcioni plan zapošljavanja u ovoj godini, te zamjerila što prethodno nije obavljena rasprava socijalnih partnera.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović kaže da je Vlada sprovela konsultacije sa socijalnim partnerima kada je riječ o izradi ovog dokumenta jer je opredijeljena za socijalni dijalog.

“Vlada je opredijeljena za razvijanje tržišta rada i otvaranje radnih mjesta, a 2011. godine je prvi put uveden ovakav akcioni plan koji je dao do sada značajne rezultate”, poručio je Savanović.

On je dodao da je svrha akcionog plana razvoj realnog sektora putem regresnog vraćanja doprinosa poslodavcima.

“Ove godine smo planirali oko 5,9 miliona KM na tu poziciju i mislim da će svi koji su zapošljavali imati priliku da naplate doprinose koje su davali za novozaposlene”, rekao je Savanović.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić kaže da bi poslodavcima trebalo dati naknadu za već izvršeno zapošljavanje, odnosno da se iz Poreske uprave dobije tačan broj radnika na početku i na kraju godine, te da na osnovu toga preduzeća dobiju povrat poreza i doprinosa za novozaposlene radnike u toj godini.

On je naveo da je od prošlogodišnjih planiranih oko 10,7 miliona KM samo osam miliona KM iskorišteno jer nema dovoljno poslodavaca koji mogu ispoštovati uslove.

“Ipak, prošle godine je otvoreno pet hiljada novih radnih mjesta”, kaže Škrebić.

On je istakao da bi trebalo konačno biti riješeno pitanje zaposlenja djece poginulih boraca, odnosno da ova kategorija bude prioritet.

(Srna)