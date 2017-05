Mišel Obama konačno otkrila šta se krilo iza izraza njenog lica na inauguraciji

Izraz lica Mišel Obame na dan inauguracije Donalda Trampa postao je predmet šale u cijelom svijetu, a do sada je trajalo nagađanje zbog čega je prva dama Amerike gledala u stranu svaki put kada bi joj se Donald i Melanija obratili.

Čini se da Trampovi nisu bili razlog već je to samo bio način da Mišel potisne emocije. Kako je objasnila na konvenciji Američkog instituta arhitekata prošlog četvrtka, inauguracija je označavala posljednje trenutke koje će njene ćerke Malija i Saša provesti u Bijeloj kući koja im je osam godina bila dom.

“U tom trenutku tranzicije, taman prije nego što su se vrata otvorila i mi pozdravljali novu porodicu, moje ćerke su izlazile na zadnja vrata, pozdravljajući se sa ljudima“, ispirčala je publici na Floridi – “Nisam željela da mi vide suze u očima jer bi ljudi tvrdili da sam plakala zbog novog predsjednika“

Iako je bilo oprostiti se od osoblja u Bijeloj kući, Mišel je istakla da ne želi da se vrati na istu adresu 2020. godine.

“Ne mogu tražiti svojoj djeci da to ponovimo“, zaključila je.

My favorite moment

Michelle Obama’s face when MELANIA TRUMP gave her a gift #Inauguration pic.twitter.com/NSy2il6Z44

— marco miranda (@simplymarcoo) January 20, 2017