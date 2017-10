Mirsada Čolaković nije kriva, odlučila disciplinska komisija

“Čolaković Mirsada, ambasador BiH u Holandiji nije kriva za počinjene povrede službene dužnosti utvrđene odlukom o pokretanju disciplinske odgvornosti”, glasila je odluka.

Jučerašnjim sedmočasovnim ispitivanjem i današnjom odlukom disciplinske komisije stavljena je tačka na slučaj ambasadorke Čolaković.

Postupak protiv nje pokrenuo je ministar inostranih poslova Igor Crnadak, nakon što je Mladen Ivanić,tadašnji predsjedavajući Predsjedništva BiH, saopštio da je dobio otvoreno pismo koje mu je upućeno iz Međunarodnog suda pravde u Hagu, a u vezi zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije.

Ambasadorka je odahnula, ali kaže da je ovim postupkom, osim njenom ugledu, nanesena velika šteta i BiH.

“Pazite on je minisar spoljnih poslova. Ja sam njemu uvijek pokazivala poštovanje i svakom svom ministru. Ja sam toliko ministara srela i radila s njima. Da li će on to imati prema meni, to pitajte njega. Pitajte ga da li misli da ovim nije ugrozio ugled cjelokupne bh. diplomatije u svijetu, ne samo ugled ambasadorice Čolaković”#, izjavila je Mirsada Čolaković,ambasador BiH u Hagu.

“RAdi se o jednoj farsi, cijeli ovaj postupak je bio da tako kažem fingiran. Neuobičajeno je da ministar spoljnih poslova koji nema nikakve nadležnosti da procesuira ambasadora koji je izaslanik šefa države. Ja zahvaljujem članovima disciplinske komisije koji nisu podlegli pritisku, iako su zaista bili izloženi pritiscima koje smo juče dokazali”, kaže Emir Hasić, advokat ambasadorke Čolaković.

Kakav komentar na odluku disciplinske komisije ima ministar Crnadak, nismo saznali. Ovih dana je u službenoj posjeti Brazilu.

Crnadak je teretio ambaadorku Čolaković po tri tačke, i to zbog nepostupanja po pisanoj instrukciji ministra inostranih poslova i nedostavljanja pisma primaocu, otvaranja zatvorene poštanske pošiljke namijenjene drugom licu – članu Predsjedništva BiH, te otvaranja zatvorene poštanske pošiljke namijenjene drugom licu -predsjedavajućem Predsjedništva BiH.