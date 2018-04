Mirjanić: Izgradnja drinskog nasipa predviđen za juni

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je danas da je početak izgradnje drinskog nasipa predviđen za juni i da u realizaciji ovog izuzetno važnog projekta ne bi smjelo da bude mjesta dnevnopolitičkim igrama.

On je istakao da nasip ostaje budućim generacijama i da se neće odustati od njegove izgradnje, “bez obzira na pojedince ili grupe koje u sve žele da uvuku politiku, pa čak i u ovaj izuzetno važan projekat”.

“Važno je naglasiti da bi drinski nasip trebalo da bude interes cijele Republike Srpske, a posebno stanovnicima Semberije, koji bi tako bili zaštićeni od poplava i po ovom pitanju ne bi smjelo da bude mjesta dnevnopolitičkim igrama”, rekao je Mirjanić za portal “Info Bijeljina”.

Ministar je podsjetio da je ovaj projekat vrijedan 13,8 miliona američkih dolara i finansira se iz kredita Svjetske banke, a vrijednost prvog dijela projekta je 6,5 miliona KM.

Prema Mirjanićevim riječima, Republika Srpska je od poplava 2014. godine uložila 150 miliona KM u vodoprivredu i odbranu od poplava.

Do sada je realizovano više od 100 miliona KM, oko 50 miliona KM biće realizovano u ovoj godini za već ugovorene projekte, a do kraja 2021. godine planirano je da u vodoprivredu i odbranu od poplava bude uloženo još 40 miliona KM.

Osim toga, iz sredstava Fonda solidarnosti finansirane su 93 mjere na području 19 opština i ukupna vrijednost radova u okviru projekta “Hitne sanacije vodoprivrednih objekata oštećenih u majskim poplavama iz 2014. u Republici Srpskoj” je veća od 27 miliona KM.

“Samo u posljednje tri godine sanirano je 140 kilometara obodne kanalske mreže, regulisano 60 kilometara vodotokova raznih nivoa, izgrađeno je i nadograđeno 40 kilometara nasipa i 12 kilometara obaloutvrda, što je više nego što je u sektoru vodoprivrede urađeno u proteklih 25 godina”, istakao je Mirjanić.

Komentarišući nesprovođenje javnog poziva za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području Bijeljine, Mirjanić kaže da je riječ “o pokušaju prebacivanja odgovornosti na republičke vlasti, iako je nadležnost za raspisivanje javnog poziva u nadležnosti grada Bijeljina”.

On pojašnjava da gradske vlasti Bijeljine, kao i sve druge lokalne zajednice u Republici Srpskoj, raspisuju javni poziv za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, dok republičke vlasti daju koncesije na poljoprivredno zemljište.

“Jedino gradonačelnik Bijeljine to uporno odbija, istovremeno obećavajući da će raspisati javni poziv, da bi potom u nekoliko navrata to obećanje i pogazio. Mi želimo da to zemljište podijelimo proizvođačima, ali, nažalost, gradske vlasti Bijeljine na ovaj način vrše opstrukciju dodjele tih 234 hektara. I to već duži vremenski period”, ocijenio je Mirjanić.

Ministar je podsjetio da je Pravilnik o dodjeli zemljišta isti za sve lokalne zajednice.

“Ne postoji mogućnost da se napravi poseban pravilnik samo zato što je to želja gradonačelnika Bijeljine. Ista pravila moraju da važe za sve”, zaključio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Stevo Mirjanić.

(Srna)